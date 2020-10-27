Đông Nhi hạnh phúc đón con đầu lòng, bật khóc lúc chuyển phòng sinh

Hậu trường 27/10/2020 10:19

Sau hơn 15 tiếng nhập viện, nữ ca sĩ Đông Nhi không giấu được sự lo lắng và bật khóc trong lúc chuyển sang phòng sinh mổ.

Tối qua (26/10), Đông Nhi đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Trên trang Facebook cá nhân, Ông Cao Thắng nghẹn ngào chia sẻ tâm trạng khi chào đón tiểu công chúa: “Chào mừng con gái yêu cung Bọ Cạp của ba. Con chào cô chú, con chào đời 7:07 P.M 26.10.2020 nặng 3.06kg ạ. Cảm ơn vợ nhiều lắm lắm. Vợ đã làm thật tốt rồi. Yêu vợ thật nhiều”.

dong nhi 1
Đông Nhi và Ông Cao Thắng hạnh phúc đón công chúa đầu lòng - Ảnh: Internet

Được biết, con gái Đông Nhi thuộc cung Bọ Cạp và có tên thân mật là Winnie. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Ông Cao Thắng.

Trước đó theo dự tính ban đầu, giọng ca “Ngọt ngào” chọn phương pháp sinh thường nhưng sau gần 15 tiếng nhập viện, cô đã phải chuyển sang sinh mổ có gây mê.

dong nhi 2

Trong suốt thời gian nhập viện, Ông Cao Thắng luôn kề cận chăm sóc bà xã - Ảnh: FB

Khoảnh khắc chuyển phòng sinh, Đông Nhi đã bật khóc vì lo lắng. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng dù gia đình và ông xã luôn túc trực ở bên để chăm sóc, động viên nhưng vì đây là lần đầu sinh con nên dường như nữ ca sĩ có phần bất an.

dong nhi 3

Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy Đông Nhi đã bật khóc trong lúc di chuyển sang phòng mổ - Ảnh: FB

Hiện tại, tên thật và những hình ảnh của ái nữ nhà Ông Cao Thắng vẫn chưa được tiết lộ. Người hâm mộ đang rất nóng lòng được chiêm ngưỡng dung mạo của bé Winnie.

Cuộc đời Hoa hậu Việt Nam duy nhất đánh rơi vương miện, vận xui đeo bám nhiều năm

Cuộc đời Hoa hậu Việt Nam duy nhất đánh rơi vương miện, vận xui đeo bám nhiều năm

Hoa hậu Thuỳ Dung đăng quang năm 2008 được coi là Hoa hậu xui xẻo nhất vì những vận xui, tai tiếng liên tiếp đeo bám.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Đông Nhi Đông Nhi - Ông Cao Thắng con gái Đông Nhi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026