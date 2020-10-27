Đông Nhi hạnh phúc đón con đầu lòng, bật khóc lúc chuyển phòng sinh

Sau hơn 15 tiếng nhập viện, nữ ca sĩ Đông Nhi không giấu được sự lo lắng và bật khóc trong lúc chuyển sang phòng sinh mổ.

Tối qua (26/10), Đông Nhi đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Trên trang Facebook cá nhân, Ông Cao Thắng nghẹn ngào chia sẻ tâm trạng khi chào đón tiểu công chúa: “Chào mừng con gái yêu cung Bọ Cạp của ba. Con chào cô chú, con chào đời 7:07 P.M 26.10.2020 nặng 3.06kg ạ. Cảm ơn vợ nhiều lắm lắm. Vợ đã làm thật tốt rồi. Yêu vợ thật nhiều”.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng hạnh phúc đón công chúa đầu lòng - Ảnh: Internet

Được biết, con gái Đông Nhi thuộc cung Bọ Cạp và có tên thân mật là Winnie. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Ông Cao Thắng.

Trước đó theo dự tính ban đầu, giọng ca “Ngọt ngào” chọn phương pháp sinh thường nhưng sau gần 15 tiếng nhập viện, cô đã phải chuyển sang sinh mổ có gây mê.

Trong suốt thời gian nhập viện, Ông Cao Thắng luôn kề cận chăm sóc bà xã - Ảnh: FB

Khoảnh khắc chuyển phòng sinh, Đông Nhi đã bật khóc vì lo lắng. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng dù gia đình và ông xã luôn túc trực ở bên để chăm sóc, động viên nhưng vì đây là lần đầu sinh con nên dường như nữ ca sĩ có phần bất an.

Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy Đông Nhi đã bật khóc trong lúc di chuyển sang phòng mổ - Ảnh: FB

Hiện tại, tên thật và những hình ảnh của ái nữ nhà Ông Cao Thắng vẫn chưa được tiết lộ. Người hâm mộ đang rất nóng lòng được chiêm ngưỡng dung mạo của bé Winnie.

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