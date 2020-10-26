Quý tử đầu lòng nhà Trà My Idol gây sốt bởi vẻ ngoài soái ca, dân mạng không ngớt lời ca ngợi

Loạt khoảnh khắc mới nhất của con trai Trà My Idol khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước nhan sắc cậu bé.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, Trà My Idol không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước cũng như không cho ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Thay vào đó, nữ ca sĩ tập trung chăm sóc các con và gia đình nhỏ của mình. Dẫu vậy, cuộc sống của Trà My Idol vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trà My Idol gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh con trai cả - bé Gia Huy kèm dòng chú thích: “Có những ngày tự nhiên cô đơn đến cùng cực, đến mức chỉ còn mỗi nhan sắc ở cạnh ta”.

Nhan sắc cậu cả nhà Trà My khiến người hâm mộ bấn loạn - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, con trai Trà My khiến ai nấy đều phải trầm trồ trước diện mạo của mình. Cậu bé sở hữu đôi mắt đẹp mơ màng, ngũ quan hài hòa, “soái khí” ngời ngời. Gia Huy được nhận xét thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của người mẹ nổi tiếng. Bên cạnh đó, cậu út nhà Trà My – bé Hayden cũng nhận được nhiều lời khen vì cực đáng yêu, kháu khỉnh.

Đôi mắt đẹp đến phát hờn của Gia Huy - Ảnh: FB

Bé Hayden cũng được khen bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh: FB

Gia Huy và em trai Hayden đều chiếm được cảm tình từ cư dân mạng – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không tiếc lời khen cho nhan sắc của con trai Trà My: “Nhà này có gen đẹp nên là đẹp từ mẹ tới con này!”, “Bé ơi lớn nhanh lên, chị chờ nhé!”, “Trời ơi, mỹ nam tương lai đây nè”, “Nhìn giống sao Hàn quá”, “Ủa sao đẻ khéo vậy? Mà hình như bé lớn này thừa hưởng hết nét của mẹ nhỉ?”, “Đẹp trai quá, chị mẹ khéo đẻ 2 em ghê”…

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