Cận ngày sinh, Đông Nhi tự tay chuẩn bị quà cho con gái nhưng nhan sắc mẹ bầu mới gây chú ý

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Đông Nhi trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
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Chỉ còn vài ngày nữa, cặp đôi nổi tiếng Vbiz Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ chính thức chào đón con đầu lòng. Được biết, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho sự xuất hiện của thiên thần nhỏ.
Trong suốt quá trình mang thai, Đông Nhi luôn được khen ngợi là mẹ bầu xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt. Trên mạng xã hội, giọng ca “Ngọt ngào” thường xuyên cập nhật khoảnh khắc đời thường cũng như những bộ ảnh lung linh đến khán giả.
Mới đây, Đông Nhi lại khiến người hâm mộ thích thú khi tung khoảnh khắc cặm cụi chuẩn bị quà cho ái nữ đầu lòng lên trang Facebook cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Chiếc nơ xinh mẹ may cho con. Thứ 7 nên con hơi ‘quẩy’ trong lúc mẹ đang khâu”.
Dù bụng bầu vượt mặt, Đông Nhi vẫn tự may chiếc nơ trắng xinh xắn làm quà cho công chúa nhỏ. Khoảnh khắc mẹ bầu tỉ mỉ, tập trung may vá làm dân tình phải “thả tim” lia lịa.
Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của mẹ bầu Đông Nhi ở tháng cuối thai kỳ. Có thể thấy, cô nàng vẫn trông vô cùng xinh đẹp và tươi tắn.
Được biết, ngày dự sinh của Đông Nhi là 29/10 tới. Trước đó không lâu, một người bạn thân của nữ ca sĩ đã vô tình tiết lộ tên con gái đầu lòng của cặp đôi là Winnie.