Chưa kịp khoe tên con gái đầu lòng, bạn thân Đông Nhi đã để lộ chỉ qua một bức ảnh

Hậu trường 15/10/2020 16:54

Thông tin mới nhất về con gái đầu lòng của cặp đôi đình đám showbiz Việt Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Chẳng còn bao lâu nữa, showbiz Việt sẽ chào đón ái nữ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Hiện tại, vợ chồng Đông Nhi đã sắm sửa, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sẵn sàng cho sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình.

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Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, cặp đôi vàng của Vbiz sẽ chính thức đón con đầu lòng chào đời – Ảnh: FB

Cách đây không lâu, trong đoạn clip giới thiệu căn phòng của công chúa nhỏ, Đông Nhi cho biết sẽ sớm bật mí tên của con gái đến khán giả. Tuy nhiên, chưa kịp lên tiếng thì mới đây, một người bạn thân của cô đã vô tình để lộ tên của cô bé.

Cụ thể, trong dịp tụ họp cùng hội bạn thân mừng sinh nhật, quản lý của Noo Phước Thịnh đã vô tình để lộ tên thân mật của con gái Đông Nhi. Cụ thể, anh đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem có dòng chữ: “Happy Birthday mẹ Winnie”. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đoán rằng Winnie chính là tên thân mật của tiểu công chúa nhà Ông Cao Thắng.

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Cư dân mạng cho rằng tên thân mật của con gái Đông Nhi là Winnie - Ảnh: FB

Vừa qua, Ông Cao Thắng khiến người hâm mộ xúc động khi viết tâm thư dài gửi con gái sắp chào đời: “Con gái nhỏ của ba, không từ ngữ nào nói hết được tình yêu và sự tự hào ba dành cho mẹ. Ba nghĩ mình đã nhìn thấy và hiểu hết về mẹ trong suốt hơn 10 năm bên nhau, cho đến khi ba thấy mẹ có con… Con gái ơi, chưa bao giờ ba trải qua những cảm giác của gần 9 tháng vừa rồi. Từ ngỡ ngàng, hạnh phúc, khấp khởi hân hoan, cho đến lúc này là cảm giác hồi hộp cứ tăng dần đến từng ngày. Ba sắp được gặp công chúa nhỏ của ba rồi”.

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