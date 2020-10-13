Đông Nhi diện váy ren mỏng tang bên ông xã, ‘thả rông’ khoe bụng bầu vượt mặt trước ngày lâm bồn

Bước vào những tháng cuối thai kỳ, vợ chồng Ông Cao Thắng và Đông Nhi đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho công chúa nhỏ. Bên cạnh đó, giọng ca “Ngọt ngào” cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc khi đang mang thai để giữ làm kỷ niệm.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi vừa chia sẻ loạt ảnh chụp cùng ông xã trước ngày vượt cạn kèm dòng trạng thái: “Sinh nhật năm nay vô cùng đặc biệt với mẹ vì không chỉ có ba mà còn có thiên thần nhỏ sắp chào đời. Mong cô gái bé nhỏ của ba mẹ sẽ thật khoẻ mạnh, an yên. Yêu thương con vô bờ bến. 13.10.2020”.