Đông Nhi diện váy ren mỏng tang bên ông xã, ‘thả rông’ khoe bụng bầu vượt mặt trước ngày lâm bồn

Bộ ảnh đầy táo bạo của bà xã Ông Cao Thắng – Đông Nhi trước ngày “vỡ chum” khiến cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt.
- Đưa ông xã đi cắt tóc, mẹ bầu Đông Nhi lộ nhan sắc thật ở cuối thai kỳ dưới ống kính của ‘team qua đường’
- Cận ngày ‘vỡ chum’, Đông Nhi khoe thần thái đỉnh cao trong bộ ảnh mới, kéo đến hình cuối thực sự bất ngờ
Bước vào những tháng cuối thai kỳ, vợ chồng Ông Cao Thắng và Đông Nhi đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho công chúa nhỏ. Bên cạnh đó, giọng ca “Ngọt ngào” cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc khi đang mang thai để giữ làm kỷ niệm.
Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi vừa chia sẻ loạt ảnh chụp cùng ông xã trước ngày vượt cạn kèm dòng trạng thái: “Sinh nhật năm nay vô cùng đặc biệt với mẹ vì không chỉ có ba mà còn có thiên thần nhỏ sắp chào đời. Mong cô gái bé nhỏ của ba mẹ sẽ thật khoẻ mạnh, an yên. Yêu thương con vô bờ bến. 13.10.2020”.
Qua loạt ảnh đăng tải, Đông Nhi diện đầm ren xuyên thấu để lộ đường cong đầy gợi cảm và “thả rông” táo bạo trước ống kính. Đáng chú ý hơn là biểu cảm và vị trí đặt tay của Ông Cao Thắng. Hành động dùng tay che chắn vòng 1 của bà xã khiến ông bố trẻ ghi điểm trong lòng người hâm mộ và nhận về vô số lời khen ngợi.
Bộ ảnh đầy sang chảnh và thần thái này của vợ chồng Đông Nhi khiến dân mạng không ngừng trầm trồ, xuýt xoa: “Vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với hạnh phúc của anh chị. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc như bây giờ nhé”, “Bộ ảnh xuất sắc”, “Chị của em đẹp quá”, “Có bầu mà đẹp xỉu lên xỉu xuống”, “Bộ ảnh tinh tế ghê”, “Yêu thương quá nhiều anh ơi”, “Chúc chị yêu mẹ tròn con vuông, chúc mừng sinh nhật của chị, chúc chị những gì tốt đẹp nhất”…