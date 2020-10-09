Lộ ảnh Đông Nhi được ông xã hộ tống đi khám thai, hành động đầy tình cảm của cặp đôi gây chú ý

Hậu trường 09/10/2020 16:23

Những khoảnh khắc mới nhất của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Bước vào những tuần cuối thai kỳ, vợ chồng ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để chào đón thành viên mới của gia đình. Trên mạng xã hội, giọng ca “Ngọt ngào” liên tục cập nhật hình ảnh xinh đẹp trong thai kỳ để lưu giữ kỷ niệm lần đầu làm mẹ.

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Đông Nhi được mệnh danh là mẹ bầu xinh đẹp nhất nhì Vbiz – Ảnh: FB

Mới đây, Đông Nhi và Ông Cao Thắng bị bắt gặp cùng nhau đến một bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh để khám thai. Qua những hình ảnh bị rò rỉ, Đông Nhi diện đầm suông dáng rộng để lộ vòng 2 nhô cao thấy rõ. Trong khi đó, Ông Cao Thắng luôn kề cận bà xã, không rời nửa bước.

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Đông Nhi xuất hiện với bụng bầu lớn, diện đầm suông thoải mái – Ảnh: Internet

Đặc biệt, khoảnh khắc Ông Cao Thắng nhẹ nhàng xoa bụng bầu của Đông Nhi khi ngồi chờ đến lượt khám khiến nhiều fan “tan chảy”. Trong quá trình di chuyển, nam ca sĩ luôn nắm chặt tay bà xã. Có thể thấy, mẹ bầu Đông Nhi vô cùng hạnh phúc khi được chồng cưng chiều hết mực.  

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Loạt khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng khi cùng nhau đi khám thai – Ảnh: Internet

Nhiều khán giả nhận xét, dù sắp đến ngày “vượt cạn” nhưng nữ ca sĩ Đông Nhi vẫn giữ được thần thái tươi tắn, vóc dáng gọn gàng. Được biết, cô nàng chỉ tăng vỏn vẹn 8kg trong thời gian mang bầu.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng được thấy diện mạo của công chúa nhỏ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Đưa ông xã đi cắt tóc, mẹ bầu Đông Nhi lộ nhan sắc thật ở cuối thai kỳ dưới ống kính của ‘team qua đường’

Đưa ông xã đi cắt tóc, mẹ bầu Đông Nhi lộ nhan sắc thật ở cuối thai kỳ dưới ống kính của ‘team qua đường’

Khoảnh khắc cực đáng yêu của mẹ bầu Đông Nhi và ông xã Ông Cao Thắng trên phố nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

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