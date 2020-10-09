Lộ ảnh Đông Nhi được ông xã hộ tống đi khám thai, hành động đầy tình cảm của cặp đôi gây chú ý

Những khoảnh khắc mới nhất của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
- Cận ngày ‘vỡ chum’, Đông Nhi khoe thần thái đỉnh cao trong bộ ảnh mới, kéo đến hình cuối thực sự bất ngờ
- Ngày sinh cận kề, Đông Nhi vẫn khoe eo thon đến khó tin đến nỗi dân mạng thắc mắc: 'Bụng bầu đâu?'
Bước vào những tuần cuối thai kỳ, vợ chồng ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để chào đón thành viên mới của gia đình. Trên mạng xã hội, giọng ca “Ngọt ngào” liên tục cập nhật hình ảnh xinh đẹp trong thai kỳ để lưu giữ kỷ niệm lần đầu làm mẹ.
Mới đây, Đông Nhi và Ông Cao Thắng bị bắt gặp cùng nhau đến một bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh để khám thai. Qua những hình ảnh bị rò rỉ, Đông Nhi diện đầm suông dáng rộng để lộ vòng 2 nhô cao thấy rõ. Trong khi đó, Ông Cao Thắng luôn kề cận bà xã, không rời nửa bước.
Đặc biệt, khoảnh khắc Ông Cao Thắng nhẹ nhàng xoa bụng bầu của Đông Nhi khi ngồi chờ đến lượt khám khiến nhiều fan “tan chảy”. Trong quá trình di chuyển, nam ca sĩ luôn nắm chặt tay bà xã. Có thể thấy, mẹ bầu Đông Nhi vô cùng hạnh phúc khi được chồng cưng chiều hết mực.
Nhiều khán giả nhận xét, dù sắp đến ngày “vượt cạn” nhưng nữ ca sĩ Đông Nhi vẫn giữ được thần thái tươi tắn, vóc dáng gọn gàng. Được biết, cô nàng chỉ tăng vỏn vẹn 8kg trong thời gian mang bầu.
Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng được thấy diện mạo của công chúa nhỏ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng.