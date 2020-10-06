Cận ngày ‘vỡ chum’, Đông Nhi khoe thần thái đỉnh cao trong bộ ảnh mới, kéo đến hình cuối thực sự bất ngờ

Hậu trường 06/10/2020 14:39

Gần đến ngày hạ sinh con đầu lòng, nữ ca sĩ Đông Nhi chiêu đãi người hâm mộ bộ ảnh mới khoe nhan sắc mẹ bầu đầy quyến rũ.

mẹ bầu được săn đón nhất nhì showbiz Việt, nhất cử nhất động của Đông Nhi luôn thu hút sự chú ý từ công chúng. Hiện tại, nữ ca sĩ đã bước vào những tháng cuối thai kỳ. Chính vì vậy, vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để chào đón công chúa nhỏ chào đời.

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Trước đó, Đông Nhi đã khoe căn phòng riêng được trang trí cực đáng yêu cho con đầu lòng – Ảnh: Youtube

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Ngọt ngào” tiếp tục khiến nhiều người thích thú khi đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc đỉnh cao, thần thái cực sang chảnh. Đi kèm với bộ ảnh này, Đông Nghi hài hước chia sẻ: “Hóa thân thành nữ cướp. Long lanh bên giàn mướp”.

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Nhan sắc xinh đẹp của mẹ bầu Đông Nhi - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, nhan sắc của mẹ bầu Đông Nhi không thay đổi quá nhiều. Ngược lại, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ tươi tắn, xinh đẹp vốn có. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào phần bụng tròn trịa ở tuần thứ 37 của nữ ca sĩ. Nếu đúng như dự tính, cô sẽ hạ sinh con đầu lòng trong tháng 10 này.

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Nữ ca sĩ khoe bụng bầu ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc của Đông Nhi: “Xuất sắc chị ơi”, “Tấm cuối chuẩn bầu đẹp xuất sắc luôn”, “Bầu xinh quá”, “Đẹp quá chị Nhi ơi”, “Bà bầu xinh nhất quả đất là đây”, “Bầu mà xinh chịu không nổi luôn”, “Ảnh cuối xuất sắc lắm chị ơi”, “Bả thấy cưng thì thôi luôn”…

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