Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm sau thời gian ở ẩn đang gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.
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Hậu ly hôn Bảo Ngọc, nam ca sĩ Hoài Lâm có cuộc sống khá kín tiếng. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến giọng ca “Hoa nở không màu” rất được công chúng quan tâm, chú ý.
Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng khi livestream cùng hội bạn và thoải mái phì phèo thuốc lá trên trang Facebook cá nhân. Đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm lộ diện sau những ồn ào liên quan đến đời tư.
Tuy nhiên, khoảnh khắc mới nhất này của nam ca sĩ khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn để lại bình luận chỉ trích hành động phản cảm của Hoài Lâm. Theo đó, hình ảnh tiêu cực này có thể gây ảnh hưởng tới các fan nhỏ tuổi và sức khỏe của anh.
Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng khuyên Hoài Lâm nên giữ gìn sức khỏe và bỏ hút thuốc. Vậy nhưng, trước mọi bình luận, nam ca sĩ chỉ giữ im lặng.
Cách đây không lâu, Hoài Lâm còn bị nghi bất ổn tâm lý khi tung clip ngồi trên xe lắc lư theo nền nhạc với một phần mắt bầm tím. Có thể nói, với một người nổi tiếng, việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, hình ảnh gần đây của Hoài Lâm đang ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.