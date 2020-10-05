Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm sau thời gian ở ẩn đang gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Hậu ly hôn Bảo Ngọc, nam ca sĩ Hoài Lâm có cuộc sống khá kín tiếng. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến giọng ca “Hoa nở không màu” rất được công chúng quan tâm, chú ý.

Hoài Lâm lui về ở ẩn hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng khi livestream cùng hội bạn và thoải mái phì phèo thuốc lá trên trang Facebook cá nhân. Đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm lộ diện sau những ồn ào liên quan đến đời tư.

Hoài Lâm gây tranh cãi khi vô tư hút thuốc lá, nhả khói vào màn hình livestream – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảnh khắc mới nhất này của nam ca sĩ khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn để lại bình luận chỉ trích hành động phản cảm của Hoài Lâm. Theo đó, hình ảnh tiêu cực này có thể gây ảnh hưởng tới các fan nhỏ tuổi và sức khỏe của anh.

Hành động của nam ca sĩ được cho là không phù hợp với một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến công chúng – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng khuyên Hoài Lâm nên giữ gìn sức khỏe và bỏ hút thuốc. Vậy nhưng, trước mọi bình luận, nam ca sĩ chỉ giữ im lặng.

Cách đây không lâu, Hoài Lâm còn bị nghi bất ổn tâm lý khi tung clip ngồi trên xe lắc lư theo nền nhạc với một phần mắt bầm tím. Có thể nói, với một người nổi tiếng, việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, hình ảnh gần đây của Hoài Lâm đang ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con Vợ cũ Hoài Lâm - Bảo Ngọc chia sẻ, cô từng trải qua những ngày tháng khủng hoảng trước khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ.

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