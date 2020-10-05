Hiếm hoi lộ diện, Hoài Lâm gây tranh cãi khi phì phèo thuốc lá, nhả khói phản cảm trên sóng livestream

Hậu trường 05/10/2020 13:45

Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm sau thời gian ở ẩn đang gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Hậu ly hôn Bảo Ngọc, nam ca sĩ Hoài Lâm có cuộc sống khá kín tiếng. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến giọng ca “Hoa nở không màu” rất được công chúng quan tâm, chú ý.

hoai lam 1
Hoài Lâm lui về ở ẩn hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng khi livestream cùng hội bạn và thoải mái phì phèo thuốc lá trên trang Facebook cá nhân. Đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm lộ diện sau những ồn ào liên quan đến đời tư.

hoai lam 2

Hoài Lâm gây tranh cãi khi vô tư hút thuốc lá, nhả khói vào màn hình livestream – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảnh khắc mới nhất này của nam ca sĩ khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn để lại bình luận chỉ trích hành động phản cảm của Hoài Lâm. Theo đó, hình ảnh tiêu cực này có thể gây ảnh hưởng tới các fan nhỏ tuổi và sức khỏe của anh.

hoai lam 3

Hành động của nam ca sĩ được cho là không phù hợp với một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến công chúng – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng khuyên Hoài Lâm nên giữ gìn sức khỏe và bỏ hút thuốc. Vậy nhưng, trước mọi bình luận, nam ca sĩ chỉ giữ im lặng.

Cách đây không lâu, Hoài Lâm còn bị nghi bất ổn tâm lý khi tung clip ngồi trên xe lắc lư theo nền nhạc với một phần mắt bầm tím. Có thể nói, với một người nổi tiếng, việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, hình ảnh gần đây của Hoài Lâm đang ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con

Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con

Vợ cũ Hoài Lâm - Bảo Ngọc chia sẻ, cô từng trải qua những ngày tháng khủng hoảng trước khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hoài Lâm Bảo Ngọc sao Việt hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026