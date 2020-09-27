Vợ cũ Hoài Lâm diện bikini khoe dáng cực nuột, chứng minh phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai

Ngày càng thăng hạng nhan sắc hậu ly hôn, vợ cũ Hoài Lâm – Bảo Ngọc rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh xinh đẹp đến người hâm mộ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, nếu Hoài Lâm khá kín tiếng trong chuyện đời tư thì Bảo Ngọc có phần thoải mái hơn khi thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ cũ Hoài Lâm gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc cùng 2 con vui đùa trên bãi biển trong chuyến du lịch Vũng Tàu dịp cuối tuần. Đi kèm với loạt ảnh này, Bảo Ngọc chia sẻ: “Hạnh phúc của mọi người là gì?”. Dù không tiết lộ điều gì thêm nhưng khán giả đều hiểu rằng, hạnh phúc của cô chính là 2 thiên thần nhỏ.

Bảo Ngọc hạnh phúc bên hai con - Ảnh: FB

Bảo Ngọc rất chăm diện bikini hậu ly hôn - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Bảo Ngọc diện bikini đỏ nổi bật khoe vóc dáng thon gọn. Có thể thấy, dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vợ cũ Hoài Lâm vẫn khiến hội chị em phải “đỏ mắt” ghen tỵ vì body quá nuột. Nhiều người nhận xét cô nàng ngày càng thăng hạng nhan sắc từ sau khi trở về cuộc sống độc thân.

Nhan sắc thăng hạng của vợ cũ Hoài Lâm - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho mẹ bỉm sữa Bảo Ngọc: “Thích nụ cười của Cindy… Cứ như thế này nhé em”, “3 mẹ con đều xinh nha”, “Chị ngày càng đẹp”, “Yêu gia đình Gà và Cún”, “Quá yêu 3 mẹ con”…

Hậu ly hôn Hoài Lâm, Bảo Ngọc giành quyền nuôi con, đồng thời tuyên bố không cần bất kỳ sự trợ giúp nào về vật chất từ giọng ca “Hoa nở không màu”. Hiện tại, cô tập trung cho công việc kinh doanh và dành thời gian chăm sóc cho 2 nhóc tỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-hoai-lam-dien-bikini-khoe-dang-cuc-nuot-chung-minh-phu-nu-dep-nhat-khi-khong-thuoc-ve-ai-381264.html