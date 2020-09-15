Qua dòng chia sẻ có thể thấy, tình cảm Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm dành cho ông nội là nghệ sĩ Bảo Quốc nhiều đến thế nào.

Trên trang cá nhân, Lư Hoàng Bảo Ngọc vừa đăng tải loạt ảnh thuở bé bên nghệ sĩ Bảo Quốc. Được biết, hiện nam nghệ sĩ gạo cội đang định cư cùng vợ ở nước ngoài nên không thể mừng sinh nhật cùng cháu nội. Từ Việt Nam, vợ cũ Hoài Lâm nhắn gửi yêu thương cho người ông thân yêu.

Bảo Ngọc khoe ảnh lúc bé bên ông bà nội - Ảnh: FB

Bảo Ngọc viết: "Chúc mừng sinh nhật Ông Nội. Vì Ông Bà Nội ở xa nên không được thể hiện tình thương với Nội, mà chỉ có thể qua màn hình và tin nhắn.

Con xin kính chúc Ông Nội sinh nhật vui vẻ, luôn luôn mạnh khoẻ, và mãi hạnh phúc với Bà Nội cùng đại gia đình mình".

Trong mắt Bảo Ngọc, NSƯT Bảo Quốc là người đàn ông tuyệt vời: "Người đàn ông không rượu chè cờ bạc, không làm chuyện có lỗi với vợ, không bao giờ lớn tiếng với vợ, yêu vợ, thương con cháu hết mực. Người đàn ông tuyệt vời nhất của gia đình".

Sau 2 lần phẫu thuật gan, nghệ sĩ Bảo Quốc đang tận hưởng tuổi già bên vợ con và cháu ở Mỹ. Thi thoảng ông đi diễn cho vui, không chạy show vì kiếm tiền - Ảnh: FB

Bảo Ngọc được ông bà nội yêu thương, quan tâm hết mực. Dù ít khi gặp mặt nhưng cả nhà vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại - Ảnh: FB

Cuối năm 2019, Bảo Ngọc khoe được ông bà nội tặng nhà mới. Hiện cô đang sống cùng 2 con gái trong ngôi nhà này. Hậu ly hôn, bà mẹ đơn thân tất bật làm việc để lo cho hai con. Cô không yêu cầu chồng cũ phải trợ cấp tiền nuôi con hàng tháng.

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