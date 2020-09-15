Khoe ảnh thuở chưa chồng con, Ngọc Huyền tiết lộ về ông xã kín tiếng, Hồng Đào nhắn nhủ bất ngờ

Hậu trường 15/09/2020 10:34

Chia sẻ của Ngọc Huyền về ông xã Việt kiều nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Đây cũng là lần hiếm hoi cô chia sẻ ảnh quá khứ lên mạng.

Ngọc Huyền là gương mặt quen thuộc của khán giả yêu cải lương. Sau khi loại hình nghệ thuật này thoái trào, cô quyết định sang Mỹ định cư. Tuy không còn xuất hiện thường xuyên, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn được khán giả yêu thương, quan tâm.

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Ngọc Huyền đằm thắm, mặn mà hơn sau 2 lần làm mẹ - Ảnh: FB

Ở tuổi 50, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền có cuộc sống ấm êm tại Mỹ bên chồng và 2 con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc hôn nhân viên mãn của cô đào hát nổi tiếng một thời được công chúng ngưỡng mộ.

Mới đây, Ngọc Huyền vừa chia sẻ bức ảnh hiếm hoi nhiều năm trước, thời còn chưa kết hôn. Trong ảnh, cô nở nụ cười hạnh phúc bên con trai danh ca Thanh Tuyền. Thời điểm này, cặp đôi vẫn đang yêu.

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Đây là lần hiếm hoi Ngọc Huyền khoe ảnh bên chồng Việt kiều lúc mới yêu - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "Khi mới yêu nhau anh hẹn anh hò…. và anh bắt tôi vào chụp chung với anh tại studio nhỏ trong khu shopping gần nhà của mẹ Thanh Tuyền ở Houston TX (chuyên viên chụp hình của Mỹ, chỉ cách tạo dáng cho tôi chụp vầy đó, hihihi). Và định mệnh chúng tôi đã bên nhau 18 năm rồi”. Theo chia sẻ, bức ảnh này do bé Hà Tiên - con gái của Ngọc Huyền chỉnh sửa và gửi cho bố mẹ kỷ niệm tình yêu.

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Ngọc Huyền có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc tại xứ người - Ảnh: FB
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Con gái nữ nghệ sĩ xinh xắn và có niềm đam mê ca hát giống mẹ - Ảnh: FB

Cuộc hôn nhân viên mãn của Ngọc Huyền bên chồng Việt kiều nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả quê nhà. Nghệ sĩ Hồng Đào gửi lời chúc ý nghĩa: "Chúc 2 em bên nhau thêm 82 năm cho đủ 100 hạnh phúc nhé".

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