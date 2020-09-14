Đây không phải lần đầu cựu người mẫu Phan Như Thảo nhận về nhiều nhận xét kém duyên của cư dân mạng bởi thân hình kém thon gọn.

Phan Như Thảo từng là người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết định kết hôn với đại gia hơn 25 tuổi và rút lui khỏi showbiz. Hiện tại, chân dài này tập trung cho công việc kinh doanh và vun vén hạnh phúc riêng.

Phan Như Thảo hài lòng với cuộc sống hiện tại sau khi rời bỏ showbiz - Ảnh: FB

Ở tuổi ngoài 30, Phan Như Thảo được ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên đại gia Đức An. Tuy nhiên bên cạnh những lời chúc phúc, bà mẹ một con không ít lần bị mỉa mai vì vóc dáng tròn trịa hiện tại.

So với thời chưa lấy chồng, Phan Như Thảo thay đổi khá nhiều - Ảnh: Internet

Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi thẳng thắn đáp trả bình luận kém duyên của anti-fan. Cụ thể trong livestream về thẩm mỹ mới đây, Phan Như Thảo hài hước nói: "Bắn có mấy cái mụn ruồi mà khán giả bu coi đông vậy hả trời".

Ngay lập tức, cô nhận về những bình luận chỉ trích vì cho rằng câu nói đó không phù hợp. Thậm chí nhiều người còn mỉa mai ngoại hình của bà mẹ 1 con: "Thảo mập quá. Ăn nói vô duyên quá", "Ăn nói gì kỳ vậy", "Nói chuyện kém duyên quá"... Không im lặng cho qua, Phan Như Thảo lập tức phản pháo: "Ủa sao sống khó vậy?", "Rồi cô có bệnh hoạn gì không?"... Tuy sau đó cô nàng đã lên tiếng giải thích chỉ nói đùa với nhân viên nhưng vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Cô nhiều lần lên tiếng 'phản pháo' những nhận xét của dân mạng - Ảnh: FB

Trước đó, khi bị anti-fan chê bai vóc dáng, Phan Như Thảo sẵn sàng cãi tay đôi. Hành động của cô cũng nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Một số fan đồng cảm và khuyên cựu người mẫu bỏ ngoài tai những lời nói không hay, số khác lại phản ứng gay gắt vì cho rằng cô là người nổi tiếng mà lại đi cãi tay đôi với dân mạng.

Ngày sinh cận kề, bà bầu Hồ Ngọc Hà nhạy cảm bật khóc nức nở, sao Việt lo lắng vào động viên Chia sẻ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà giữa lúc bầu bì nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Thanh Thảo, Ốc Thanh Vân... để lại bình luận động viên cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-map-du-sinh-con-da-vai-nam-phan-nhu-thao-buc-xuc-dap-tra-cho-thay-minh-khong-phai-dang-vua-380031.html