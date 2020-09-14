Ngày sinh cận kề, bà bầu Hồ Ngọc Hà nhạy cảm bật khóc nức nở, sao Việt lo lắng vào động viên

Hậu trường 14/09/2020 16:29

Chia sẻ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà giữa lúc bầu bì nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Thanh Thảo, Ốc Thanh Vân... để lại bình luận động viên cô.

Vừa qua, Hồ Ngọc Hà tạo tiếng vang lớn khi tổ chức 4 đêm nhạc trong chuỗi Private show của Love Songs. Dù bầu bụng khá lớn nhưng nữ ca sĩ vẫn "cháy" hết mình và nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và khán giả.

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Hồ Ngọc Hà xinh đẹp khi xuất hiện tại đêm nhạc của mình vài ngày trước - Ảnh: FB

Sau chuỗi ngày bận rộn, Hà Hồ thông báo tạm ngưng hoạt động một thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện nữ ca sĩ đang bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn.

Mới đây, mẹ bầu bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ chuyện bỗng dưng bật khóc khi xem lại 4 đêm nhạc Love Songs. Cô bồi hồi: "Tự nhiên nằm coi lại mấy đêm Love Songs cái khóc ngon lành. Đặc biệt mấy tiết mục cùng các khách mời và những bài hát lựa chọn để hòa giọng. Mới đó còn than tham làm show, giờ đã hết".

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Hình ảnh Hà Hồ lộ bụng bầu lớn trên sóng livestream - Ảnh: FB
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Mọi người vào động viên nữ ca sĩ khi sắp đến ngày 'vượt cạn' - Ảnh: FB

Ngay lập tức dòng chia sẻ của mẹ bầu Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm của mọi người. Có lẽ đang mang thai nên "Nữ hoàng giải trí" nhạy cảm và dễ rơi nước mắt hơn. Rất đông người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp gửi lời động viên nữ ca sĩ.

Ca sĩ Thanh Thảo động viên: "Em quá giỏi rồi! Giờ lo nghỉ ngơi, tận hưởng khoảng thời gian thật tuyệt vời sắp đến nhé! Xem hết mấy đêm live thấy em hát rất hay và lại rất đẹp nữa. Chúc mừng hạnh phúc trọn vẹn của em hiện giờ". Ốc Thanh Vân, Xuân Lan, Nguyễn Hồng Thuận... cũng khuyên cô tập trung nghỉ dưỡng, chuẩn bị đón tình yêu bé nhỏ chào đời.

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