Linh Chi diện váy ngủ xuyên thấu khoe vòng 3 lồ lộ, tư thế tạo dáng gây 'bỏng mắt'

Hậu trường 14/09/2020 10:38

Phong cách ăn mặc gợi cảm của Linh Chi từng không ít lần khiến dư luận dậy sóng. Mới đây, bạn gái Lâm Vinh Hải tiếp tục gây tranh cãi vì diện váy xuyên thấu.

Linh Chi được nhận xét là một trong những người đẹp có gu thời trang táo bạo nhất nhì làng giải trí Việt. Cô không ngại đăng những hình ảnh, clip bán nude hay mặc váy xuyên thấu khoe body nóng bỏng trên mạng xã hội. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội, nhưng bạn gái Lâm Vinh Hải vẫn không chút bận tâm.

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Linh Chi thuộc top chân dài sở hữu body gợi cảm của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Mới đây, "chân dài thị phi" này lại tung ảnh với váy ngủ mỏng tang, lộ cả nội y trước ống kính. Cô nàng khiến người nhìn "đỏ mặt tía tai" bởi tư thế tạo dáng khoe đường cong cơ thể.

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Linh Chi tạo dáng phô diễn body quá bạo trong bộ đồ nội y - Ảnh: Internet

Kèm theo ảnh, Linh Chi còn viết đầy triết lý về phụ nữ thanh lịch: "Phụ nữ sẽ đẹp hơn khi cô ấy có một sở thích, một đam mê và một ước mơ nhất định. Cuộc sống có đam mê, có sở thích, sẽ thú vị hơn rất nhiều và khiến mọi người muốn khám phá về mình.

Thanh lịch, nó không đến từ cách ăn mặc. Không phải cứ váy trắng nhẹ nhàng, đi lại thướt tha thì sẽ trở nên thanh lịch. Thanh lịch nó đến từ lối sống.

Chẳng hạn một quý cô mê rượu vẫn có thể thanh lịch trong lúc say xỉn, nếu cô ấy biết say xỉn đúng cách. Cuối cùng, chúc cho chị em phụ nữ chúng mình sẽ đều là những quý cô thanh lịch dù bất cứ ở đâu với bất cứ phong cách nào nhá".

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Hình ảnh gây tranh cãi của bạn gái Lâm Vinh Hải - Ảnh: FB

Loạt ảnh sexy của người mẫu Linh Chi tạo ra làn sóng tranh cãi. Đây không phải lần đầu bạn gái Lâm Vinh Hải bị lên án vì khoe thân phản cảm. Tuy nhiên cô nàng vẫn bỏ ngoài tai, ngày càng táo bạo hơn.

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