Ở tuổi 16, Hồng Khanh - con gái Chiều Xuân gây kinh ngạc với chiều cao vượt trội. Cô bé bụ bẫm thi "The Voice Kids" ngày nào giờ là thiếu nữ xinh đẹp.

Nghệ sĩ Chiều Xuân có 2 cô con gái xinh đẹp với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Trong khi cô chị cả Hồng Mi đã lập gia đình, có cuộc sống bình yên hạnh phúc thì cô em Hồng Khanh đã nổi tiếng từ bé. Ái nữ nhà nghệ sĩ Chiều Xuân được biết đến khi tham gia cuộc thi "Giọng hát Việt nhí 2013".

Tuy sau đó bị loại ở vòng đối đầu, nhưng giọng hát trong trẻo, vẻ ngoài mũm mĩm, nụ cười đáng yêu của cô bé để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Sau khi rời chương trình, thi thoảng Hồng Khanh vẫn xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện giải trí.

Hồng Khanh sinh năm 2004, là con gái út nhà nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Hồng Quân - Ảnh: Internet

Cô bé mũm mĩm ngày nào giờ đã lột xác bất ngờ - Ảnh: Internet

Hiện Hồng Khanh đã 16 tuổi và có nhiều thay đổi về ngoại hình. Trước đây, con gái Chiều Xuân sở hữu gương mặt bầu bĩnh, thân hình mũm mĩm đáng yêu thì hiện tại, cô nàng cao lớn và ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Hồng Khanh gây ấn tượng với chiều cao vượt trội, vóc dáng thon gọn, gương mặt V-line sắc nét.

Ở tuổi 16, Hồng Khanh theo đuổi phong cách gợi cảm, nóng bỏng - Ảnh: FB

Không còn là cô bé mũm mĩm, Hồng Khanh có gu thời trang cá tính nhưng không kém phần sexy - Ảnh: Internet

Một trong số những hình ảnh từng gây bão mạng được cô đăng tải - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Hồng Khanh gây ấn tượng bởi gu thời trang sexy, khoe hình thể gợi cảm. Ái nữ nhà NSƯT Chiều Xuân và Hồng Quân gây bất ngờ khi diện áo tắm gợi cảm, giúp cô trông chững chạc hơn so với tuổi 16.

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