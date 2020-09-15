Phương Trinh Jolie gây 'nhức nhối' khi diện quần tất xuyên thấu 'như có như không' chụp ảnh

Hậu trường 15/09/2020 14:46

Phương Trinh Jolie khiến cộng đồng mạng "đỏ mặt tía tai" với loạt ảnh nóng bỏng của mình. Cô nàng khoe trọn hình thể nuột nà trong bộ ảnh mới nhất.

Phương Trinh Jolie thuộc top người đẹp sở hữu hình thể gợi cảm nhất nhì làng giải trí Việt. Gu thời trang của cô táo bạo không kém cạnh bất kỳ chân dài nào.

Mới đây, Phương Trinh Jolie khiến cộng đồng mạng được một phen hết hồn khi thực hiện bộ ảnh mới vô cùng táo bạo. Chân dài này gây "bỏng mắt" khi diện áo croptop kết hợp với quần lưới mỏng tang. Trong trang phục "như có như không", người mẫu Phương Trinh Jolie vô tư thả dáng trước ống kính.

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Bộ ảnh mới nóng bỏng của Phương Trinh Jolie - Ảnh: Internet
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Cô nàng mặc chiếc quần tất lưới mỏng tang tạo dáng trước ống kính...
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... phô trọn đường cong cơ thể không chút mỡ thừa - Ảnh: Internet

Bộ trang phục của Phương Trinh Jolie ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi. Không ít khán giả "nhức mắt" bởi chiếc quần quá mỏng có thể để lộ điểm nhạy cảm của cơ thể bất kỳ lúc nào. Quần tất vốn là phụ kiện đi kèm khi các nàng mặc bên ngoài là váy mỏng hoặc chân váy ngắn. Việc chân dài này sử dụng quần tất như một chiếc quần bình thường khiến người đối diện "ngượng chín mặt".

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Chiếc quần lưới mỏng manh của Phương Trinh Jolie gây tranh cãi - Ảnh: Internet
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Trước đó, cô từng bị chỉ trích khi diện quần lưới lộ cả nội y xuống phố - Ảnh: Internet
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Một hình ảnh táo bạo khác của chân dài này - Ảnh: Internet

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng body "chuẩn không cần chỉnh", Phương Trinh Jolie luôn ưu tiên chọn những bộ cánh cắt xẻ khoe đường cong cơ thể nóng bỏng. Chân dài này bật mí, nhờ chăm chỉ luyện tập yoga và gym nên mới duy trì được số đo 3 vòng lý tưởng. Những năm qua, cô gần như không ăn cơm để duy trì vóc dáng.

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