Phương Trinh Jolie gây 'nhức nhối' khi diện quần tất xuyên thấu 'như có như không' chụp ảnh

Phương Trinh Jolie thuộc top người đẹp sở hữu hình thể gợi cảm nhất nhì làng giải trí Việt. Gu thời trang của cô táo bạo không kém cạnh bất kỳ chân dài nào.

Mới đây, Phương Trinh Jolie khiến cộng đồng mạng được một phen hết hồn khi thực hiện bộ ảnh mới vô cùng táo bạo. Chân dài này gây "bỏng mắt" khi diện áo croptop kết hợp với quần lưới mỏng tang. Trong trang phục "như có như không", người mẫu Phương Trinh Jolie vô tư thả dáng trước ống kính.