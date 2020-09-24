Vợ cũ Hoài Lâm đăng ảnh du lịch cùng con gái nhưng lại khiến dân tình hoang mang với vòng 2 nhô cao

Khoảnh khắc mới nhất của vợ cũ Hoài Lâm – Bảo Ngọc trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

Sau khi đường ai nấy đi với Hoài Lâm, Bảo Ngọc đã lấy lại cân bằng và bắt đầu cuộc sống mới bên những người thân yêu. Cô tập trung vào công việc kinh doanh và dành thời gian chăm sóc cho 2 cô con gái nhỏ.

Bảo Ngọc hạnh phúc bên 2 con gái hậu ly hôn - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, vợ cũ Hoài Lâm vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đến khán giả. Mới đây, Bảo Ngọc bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đi du lịch biển cùng con gái lên trang Facebook cá nhân. Trong ảnh, cả 3 mẹ con đều diện đồ tông trắng và đội nón giống nhau.

Bảo Ngọc thả dáng tại Vũng Tàu cùng 2 tiểu công chúa – Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý chính là vòng bụng lùm lùm như đang mang thai của vợ cũ Hoài Lâm. Không để dân tình hiểu lầm, Bảo Ngọc đã ghi kèm dòng chú thích khẳng định chính mình cũng hết hồn khi nhìn lại khoảnh khắc này: “Gió thổi mà tưởng có đứa thứ 3 luôn ớ!”.

Hóa ra vì cơn gió vô tình mà vòng bụng cô nàng bỗng phình to, báo hại dân mạng hiểu nhầm Bảo Ngọc có tin vui lần 3.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho mẹ con Bảo Ngọc và không quên trêu chọc cô nàng: “Sáng gặp bụng bé tí mà giờ đã chửa vượt mặt rồi?”, “Ba mẹ con dễ thương ghê”, “Đứa thứ 4 tên Lạc Lạc, làm bộ tứ quyền lực chị ơi”, “Mình hơi bị thích 3 công chúa này rồi đó nha”, “Thấy cưng quá đi”...

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