Khoe nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ, mẹ hai con Lê Phương nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng

Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc và dần trở lại với các dự án phim ảnh.

Sau thời gian ở ẩn sinh con và tận tâm chăm sóc gia đình nhỏ, Lê Phương đã bắt đầu quay lại làng giải trí với những dự án phim ảnh mới. Kể từ sau khi giảm cân thành công, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn. Trên mạng xã hội, bà mẹ 2 con rất chăm cập nhật những hình ảnh đời thường đến khán giả.

Hậu giảm cân, Lê Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ trước vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc thăng hạng – Ảnh: FB

Mới đây nhất, người đẹp “Gạo nếp gạo tẻ” tự tin đăng tải hình ảnh khoe góc chụp cận mặt lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Vẫn còn đóng được 20 tuổi nha!”.

Lê Phương khiến dân tình xốn xang trước nhan sắc trẻ trung với kiểu tóc mái mới toanh – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Lê Phương để tóc mái ngố trẻ trung, khoe nhan sắc “hack tuổi” trẻ trung như thiếu nữ. Dường như đây là tạo hình của nữ diễn viên trong phim mới. Có thể thấy, ở tuổi 35 và đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” vẫn vô cùng xinh đẹp.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Nhiều người nhận xét kiểu tóc mới của Lê Phương đã giúp cô “ăn gian” tuổi thành công. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên: “Càng ngày càng trẻ đẹp”, “Chị ơi, chia sẻ bí quyết giảm cân giúp em”, “Nhìn cưng xỉu”, “Nhìn không ra luôn chị ơi, nai quá nai”, “Đẹp như 20 tuổi thiệt đó em”, “Xinh đẹp quá chị Phương ơi”…

Đã lâu lắm rồi, Lê Phương mới diện bikini khoe body mướt mát hậu giảm cân, nhìn vòng eo ‘con kiến’ mà nể phục Từ sau khi giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô nàng không ngại đăng ảnh diện bikini khoe dáng gợi cảm trên mạng xã hội.

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