Cười ngất với độ lo xa của Lê Phương, chưa gì đã nghĩ chuyện con trai lớn làm siêu mẫu, con gái là hoa hậu

Từ ngày đón bé Cà Pháo lên Sài Gòn chăm sóc, cuộc sống của gia đình diễn viên Lê Phương thêm vui vẻ và ngập tràn tiếng cười.

Khác với nhiều bà mẹ nghệ sĩ khác, Lê Phương thoải mái đăng ảnh các con lên mạng xã hội. Cô chăm chia sẻ những câu chuyện vui của hai nhóc tỳ với người hâm mộ. Thậm chí, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" còn được đưa vào top những bà mẹ mê con vì trang cá nhân luôn tràn ngập ảnh và những câu chuyện xoay quanh các bé.

Sau mọi sóng gió, Lê Phương đang tận hưởng những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên chồng trẻ và hai con - Ảnh: FB

Mới đây, bà mẹ bỉm sữa tiếp tục khiến fan hâm mộ "tan chảy" khi khoe vẻ đáng yêu của hai con lên Facebook. Chỉ ngồi một chỗ, bé Cà Pháo cũng được khen hết lời bởi gương mặt khôi ngô. Trong khi đó, bé Bông biểu cảm đáng yêu trước ống kính. Vẻ mặt kháu khỉnh của cô bé khiến dân mạng thích thú.

Lê Phương khoe vẻ dễ thương của hai con lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Từ bé, cậu nhóc Cà Pháo đã rất có năng khiếu ca hát và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường - Ảnh: FB

Đặc biệt, nữ diễn viên đã đăng kèm dòng trạng thái chia sẻ về mong muốn nghề nghiệp của các con trong tương lai.

Cô viết: "Em Bông ngày càng nhiều biểu cảm, lớn lẹ Mẹ dẫn đi đóng phim nhen! Hai Pháo thì Ba dạy thanh nhạc rồi cho làm ca sĩ luôn nhen! Còn không... thì anh làm siêu mẫu, em làm hoa hậu, cũng được! Ba Mẹ sẽ không ép buộc bất kỳ điều gì, chỉ mong các con hạnh phúc khi là chính mình, là được!".

Dưới phần bình luận, mọi người không ngừng chọc ghẹo trước độ lo xa của Lê Phương.

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