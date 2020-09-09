Thủy Tiên gây choáng với ảnh mặt mộc ở tuổi 35, lại còn khoe body với đồ ngủ gợi cảm

Không chỉ trên sân khấu mà ở cuộc sống đời thường, ca sĩ Thủy Tiên vẫn được công chúng khen ngợi bởi vẻ đẹp không tỳ vết.

Là người biết cách chăm sóc cho bản thân, ca sĩ Thủy Tiên chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng mỗi khi xuất hiện. Cô rất chú trọng hình ảnh bên ngoài, từ làm tóc, trang điểm đến cách chọn trang phục.

Mới đây, Thủy Tiên gây chú ý khi đăng ảnh đời thường lên trang cá nhân. Theo đó, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" khoe bộ đồ ngủ gợi cảm vừa đặt mua qua mạng nhưng không tốn tiền. Cụ thể, Thủy Tiên đặt mua đồ online nhưng khi đến giao hàng, người này từ chối nhận tiền và tặng luôn cho Thủy Tiên.

Ảnh mặt mộc của bà xã Công Vinh nhận được nhiều lời khen của hội chị em - Ảnh: FB

Vợ khoe ảnh gợi cảm nhưng Công Vinh lại liên tục bị 'gọi tên'. Cặp đôi được ủng hộ sớm sinh thêm em cho bé Bánh Gạo - Ảnh: FB

Diện đồ ngủ màu hồng nổi bật, bà xã Công Vinh khoe trọn thân hình chuẩn không cần chỉnh, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp. Trong ảnh, bà mẹ 1 con tự tin để mặt mộc qua góc chụp cận bằng camera thường mà không sợ bị "soi" nhan sắc.

Ngoài việc chăm sóc kỹ bản thân, Thủy Tiên luôn rạng ngời và xinh đẹp một phần nhờ cuộc sống hôn nhân viên mãn, được chồng yêu chiều hết mực - Ảnh: FB

Ở tuổi 35 và trải qua 1 lần sinh nở, nhan sắc của Thủy Tiên vẫn thuộc top mỹ nhân của showbiz Việt. Cô nhận được vô số lời ngợi khen từ đồng nghiệp và fan hâm mộ. Tuy nhiên, mọi người không mấy để tâm đến bộ đồ ngủ gợi cảm mà đồng loạt "gọi tên" Công Vinh. Fan chọc ghẹo cựu danh thủ rằng vợ xinh đẹp thế này bảo sao không si mê.

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