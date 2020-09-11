Lê Phương khoe vòng eo bé xíu, nhan sắc 'vạn người mê' sau 2 lần đẻ

Sau khi giảm cân thành công, diễn viên Lê Phương chăm khoe ảnh lên trang cá nhân. Cô được khen ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.

Hơn 1 năm sau khi hạ sinh con thứ 2, diễn viên Lê Phương đã trở lại với làng giải trí Việt. Thời gian gần đây, cô chăm khoe ảnh xinh đẹp lung linh lên mạng xã hội và được khen ngợi hết lời.

Mới đây, Lê Phương khiến mọi người ngẩn ngơ khi khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc lên Facebook cá nhân. Diện đầm lộng lẫy ôm sát cơ thể, mỹ nhân gốc Trà Vinh khoe vòng eo "con kiến" cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh ở tuổi 35. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc tạo kiểu đơn giản, Lê Phương càng thêm trẻ trung và gợi cảm.

Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ và thông báo chính thức tái xuất: 'Đã đến lúc trở lại với đam mê' - Ảnh: FB

Nhìn vào bức ảnh này, chẳng ai nghĩ rằng chỉ ít tháng trước, cô còn bị chê bai vì thân hình ú nu. Thời điểm mang thai và sau khi hạ sinh con gái, Lê Phương tăng cân rất nhiều. Cô từng stress vì nhận nhiều bình luận kém duyên của dân mạng khi chạm ngưỡng 80kg.

Tuy nhiên hiện tại, bà mẹ 2 con đã giảm cân thành công và lấy lại sắc vóc nuột nà như ngày nào. Thậm chí, người hâm mộ còn ưu ái đưa cô vào top mỹ nhân càng đẻ càng đẹp của showbiz.

Vẻ rạng rỡ của nữ diễn viên chứng tỏ cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại - Ảnh: FB

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên được quan tâm hiện nay. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô bên ca sĩ Trung Kiên được chú ý hơn cả. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã đón bé Cà Pháo lên Sài Gòn chăm sóc. Cô hạnh phúc vì con trai riêng được chồng trẻ quan tâm, yêu thương hết lòng.

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