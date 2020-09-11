Lê Phương khoe vòng eo bé xíu, nhan sắc 'vạn người mê' sau 2 lần đẻ

Hậu trường 11/09/2020 17:09

Sau khi giảm cân thành công, diễn viên Lê Phương chăm khoe ảnh lên trang cá nhân. Cô được khen ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.

Hơn 1 năm sau khi hạ sinh con thứ 2, diễn viên Lê Phương đã trở lại với làng giải trí Việt. Thời gian gần đây, cô chăm khoe ảnh xinh đẹp lung linh lên mạng xã hội và được khen ngợi hết lời.

Mới đây, Lê Phương khiến mọi người ngẩn ngơ khi khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc lên Facebook cá nhân. Diện đầm lộng lẫy ôm sát cơ thể, mỹ nhân gốc Trà Vinh khoe vòng eo "con kiến" cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh ở tuổi 35. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc tạo kiểu đơn giản, Lê Phương càng thêm trẻ trung và gợi cảm.

dien vien le phuong
Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ và thông báo chính thức tái xuất: 'Đã đến lúc trở lại với đam mê' - Ảnh: FB

Nhìn vào bức ảnh này, chẳng ai nghĩ rằng chỉ ít tháng trước, cô còn bị chê bai vì thân hình ú nu. Thời điểm mang thai và sau khi hạ sinh con gái, Lê Phương tăng cân rất nhiều. Cô từng stress vì nhận nhiều bình luận kém duyên của dân mạng khi chạm ngưỡng 80kg.

Tuy nhiên hiện tại, bà mẹ 2 con đã giảm cân thành công và lấy lại sắc vóc nuột nà như ngày nào. Thậm chí, người hâm mộ còn ưu ái đưa cô vào top mỹ nhân càng đẻ càng đẹp của showbiz.

dien vien le phuong 1
Vẻ rạng rỡ của nữ diễn viên chứng tỏ cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại - Ảnh: FB

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên được quan tâm hiện nay. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô bên ca sĩ Trung Kiên được chú ý hơn cả. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã đón bé Cà Pháo lên Sài Gòn chăm sóc. Cô hạnh phúc vì con trai riêng được chồng trẻ quan tâm, yêu thương hết lòng.

Thủy Tiên khiến CĐM điên đảo khi khoe vòng 3 'khủng' với bikini, nhưng tâm điểm là màn 'tấu hài' của Công Vinh

Thủy Tiên khiến CĐM điên đảo khi khoe vòng 3 'khủng' với bikini, nhưng tâm điểm là màn 'tấu hài' của Công Vinh

Khoe bức ảnh đời thường bên bể bơi, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì sự đáng yêu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương giảm cân nhan sắc Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 27 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026