Thủy Tiên khiến CĐM điên đảo khi khoe vòng 3 'khủng' với bikini, nhưng tâm điểm là màn 'tấu hài' của Công Vinh

Hậu trường 11/09/2020 16:01

Khoe bức ảnh đời thường bên bể bơi, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì sự đáng yêu của mình.

Thủy TiênCông Vinh là một trong những cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng nhà "ca sĩ - cầu thủ" luôn thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của công chúng. Những hình ảnh và câu chuyện vui về cuộc sống đời thường được vợ chồng nghệ sĩ chia sẻ luôn nhận được sự chú ý đặc biệt.

Mới đây, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại một khách sạn sang chảnh. Trên trang cá nhân, cặp đôi đồng loạt chia sẻ ảnh ăn sáng tại bể bơi đẹp lung linh.

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Diện đồ bơi gợi cảm, Thủy Tiên khoe vòng eo thon cùng vòng 3 nóng bỏng - Ảnh: FB
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Cuộc sống xa hoa của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB
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Công Vinh than bị vợ bắt xuống hồ bơi ăn sáng - Ảnh: FB

Trong ảnh, ca sĩ Thủy Tiên diện bikini một mảnh khoe thân hình nuột nà, vòng 3 "khủng" trước ống kính. Công Vinh cũng khoe ảnh ăn sáng sang chảnh dưới bể nơi nhưng lại có màn than thở khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Cựu danh thủ hài hước viết: "Nay vợ bắt mình phải xuống hồ bơi ăn sáng... không cho ăn sáng trên nhà nữa... thân trai 12 bến nước khổ ghê cơ".

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Cặp đôi lấy được tình cảm của công chúng khi thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện - Ảnh: FB

Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên là niềm ao ước của mọi cặp đôi. Sau nhiều năm chung sống, tình cảm của họ vẫn ngọt ngào, lãng mạn như ngày mới cưới. Hiện cặp đôi có với nhau 1 cô con gái chung là bé Bánh Gạo. Dù thoải mái khoe cuộc sống đời thường nhưng riêng về "công chúa nhỏ" thì vợ chồng nghệ sĩ vẫn giấu kín.

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Từ khóa:   Thủy Tiên và Công Vinh Công Vinh Thủy Tiên

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