Hôn nhân 15 năm vững như tường thành của Quyền Linh và vợ đại gia, lộ kỷ vật tình yêu độc lạ của cặp đôi

Hậu trường 11/09/2020 14:34

MC Quyền Linh viết dòng tâm sự ngọt ngào gửi bà xã Dạ Thảo nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ được mọi người ngưỡng mộ.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, MC Quyền Linh gửi đến bà xã Dạ Thảo dòng tâm sự ngọt ngào. Ông mai của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" đăng kèm bức ảnh gia đình giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc. Quyền Linh chở vợ trên chiếc xe máy kỷ niệm và hai cô con gái đứng bên cạnh vòng tay tạo hình trái tim gửi đến bố mẹ.

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Quyền Linh chúc mừng 15 năm ngày 'về chung nhà' với bà xã Dạ Thảo. Cặp đôi đèo nhau trên chiếc xe máy nhiều kỷ niệm - Ảnh: FB
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Sau nhiều năm bên nhau, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn mặn nồng như ngày mới cưới - Ảnh: FB

Kèm theo đó, MC Quyền Linh gửi lời yêu thương đến vợ. Anh nhắn nhủ: "Vậy là tròn 15 năm rồi đó em yêu Nguyễn Dạ Thảo. 15 năm với biết bao nhiêu thay đổi, chỉ có tình cảm vợ chồng mình là không thay đổi. Anh vẫn thế, vẫn chiếc xe cũ kỹ với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, vẫn luôn mong muốn tụi mình sẽ bon bon khắp mọi nẻo đường góc phố để chăm sóc tình yêu như thuở ban đầu lưu luyến ấy em nhé.

Lọ Lem, Hạt Dẻ sẽ làm cho tình yêu của ba mẹ thăng hoa mãi mãi. Hôm nay sẽ là ngày tình yêu của gia đình chúng ta. Chúc mừng 15 năm chung nhà, chung xe và chung một tình yêu”.

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Ốc Thanh Vân, Thanh Thảo, Hồng Vân... bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của Quyền Linh - Ảnh: FB

Bài viết của Quyền Linh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Dưới phần bình luận, mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước hạnh phúc của vợ chồng Quyền Linh và Dạ Thảo.

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Từ khóa:   Quyền Linh Quyền Linh và Dạ Thảo vợ Quyền Linh

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