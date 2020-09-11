Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu'

Động thái của nữ diễn viên "Cánh đồng bất tận" lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Linh Chi, Tiến Luật, Lâm Vinh Hải vào nhắc nhở: "Bầu bì vậy rồi sao học nhảy được hả trò yêu của thầy", "Bầu bì mà làm quá", "Ủa bụng kìa", "Bầu vượt mặt rồi"... Thậm chí nhiều dân mạng còn không ngừng "gọi tên" ca sĩ Chi Dân.

Ninh Dương Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải lên Facebook bức ảnh mệt mỏi nằm trên ghế, điểm nhấn là chiếc bụng to - Ảnh: FB

Trong một khoảnh khắc khác, cô còn tạo dáng thần thái và 1 tay ôm bụng nhô cao - Ảnh: FB

Dàn nghệ sĩ Việt vẫn 'diễn sâu' với Lan Ngọc để chọc ghẹo khán giả - Ảnh: FB

Nhiều fan nghĩ là thật và nhiệt tình khuyên cô giữ gìn sức khỏe - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, cô càng khiến mọi người hoang mang khi nhắc khéo đồng nghiệp: "Chuẩn bị tiền mừng cho cháu nha", "Mưu sinh cực khổ quá".

Động thái của Lan Ngọc khiến người hâm mộ "rớt tim" ra ngoài. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, mọi người nhận ra đây chỉ là trò đùa của nữ diễn viên. Nhìn kỹ có thể nhận ra vùng bụng không đều, chứng tỏ đây chỉ là tạo hình của cô nàng trong phim mới.