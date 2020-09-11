Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu'

Hình ảnh mới nhất vừa được diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều dân mạng đồng loạt "gọi tên" Chi Dân.
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Ít giờ trước, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ đăng tải bức ảnh bụng to đùng lên trang cá nhân kèm chú thích: "Gục ngã".
Động thái của nữ diễn viên "Cánh đồng bất tận" lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Linh Chi, Tiến Luật, Lâm Vinh Hải vào nhắc nhở: "Bầu bì vậy rồi sao học nhảy được hả trò yêu của thầy", "Bầu bì mà làm quá", "Ủa bụng kìa", "Bầu vượt mặt rồi"... Thậm chí nhiều dân mạng còn không ngừng "gọi tên" ca sĩ Chi Dân.
Dưới phần bình luận, cô càng khiến mọi người hoang mang khi nhắc khéo đồng nghiệp: "Chuẩn bị tiền mừng cho cháu nha", "Mưu sinh cực khổ quá".
Động thái của Lan Ngọc khiến người hâm mộ "rớt tim" ra ngoài. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, mọi người nhận ra đây chỉ là trò đùa của nữ diễn viên. Nhìn kỹ có thể nhận ra vùng bụng không đều, chứng tỏ đây chỉ là tạo hình của cô nàng trong phim mới.
Cách đây ít ngày, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc còn đăng ảnh rạng rỡ chào tuần mới. Cô diện chiếc đầm khoe vai gợi cảm, để lộ vòng eo thon gọn.