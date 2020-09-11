Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu'

Hậu trường 11/09/2020 10:32

Hình ảnh mới nhất vừa được diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều dân mạng đồng loạt "gọi tên" Chi Dân.

Ít giờ trước, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ đăng tải bức ảnh bụng to đùng lên trang cá nhân kèm chú thích: "Gục ngã".

Động thái của nữ diễn viên "Cánh đồng bất tận" lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Linh Chi, Tiến Luật, Lâm Vinh Hải vào nhắc nhở: "Bầu bì vậy rồi sao học nhảy được hả trò yêu của thầy", "Bầu bì mà làm quá", "Ủa bụng kìa", "Bầu vượt mặt rồi"... Thậm chí nhiều dân mạng còn không ngừng "gọi tên" ca sĩ Chi Dân.

Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu' - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải lên Facebook bức ảnh mệt mỏi nằm trên ghế, điểm nhấn là chiếc bụng to - Ảnh: FB
Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu' - Ảnh 2
Trong một khoảnh khắc khác, cô còn tạo dáng thần thái và 1 tay ôm bụng nhô cao - Ảnh: FB
Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu' - Ảnh 3
Dàn nghệ sĩ Việt vẫn 'diễn sâu' với Lan Ngọc để chọc ghẹo khán giả - Ảnh: FB
Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu' - Ảnh 4
Nhiều fan nghĩ là thật và nhiệt tình khuyên cô giữ gìn sức khỏe - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, cô càng khiến mọi người hoang mang khi nhắc khéo đồng nghiệp: "Chuẩn bị tiền mừng cho cháu nha", "Mưu sinh cực khổ quá".

Động thái của Lan Ngọc khiến người hâm mộ "rớt tim" ra ngoài. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, mọi người nhận ra đây chỉ là trò đùa của nữ diễn viên. Nhìn kỹ có thể nhận ra vùng bụng không đều, chứng tỏ đây chỉ là tạo hình của cô nàng trong phim mới.

Ninh Dương Lan Ngọc lộ vòng 2 to bất thường, còn nhắc khéo bạn thân: 'Chuẩn bị tiền mừng cho cháu' - Ảnh 5
Lùi lại ít ngày trước, mọi người 'bóc trần' cú lừa của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc còn đăng ảnh rạng rỡ chào tuần mới. Cô diện chiếc đầm khoe vai gợi cảm, để lộ vòng eo thon gọn.

Binz lên tiếng trước nghi vấn lái xe cổ màu hồng sai luật, bị CSGT "hỏi thăm"

Binz lên tiếng trước nghi vấn lái xe cổ màu hồng sai luật, bị CSGT "hỏi thăm"

Hình ảnh chiếc xe cổ màu hồng Binz sở hữu bị cảnh sát giao thông kiểm tra khi đang lưu thông trên đường khiến dân mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Ngọc diễn viên Lan Ngọc diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 27 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026