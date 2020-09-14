Đã lâu lắm rồi, Lê Phương mới diện bikini khoe body mướt mát hậu giảm cân, nhìn vòng eo ‘con kiến’ mà nể phục

Hậu trường 14/09/2020 17:15

Từ sau khi giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô nàng không ngại đăng ảnh diện bikini khoe dáng gợi cảm trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương vừa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu cùng gia đình đến khán giả. Nữ diễn viên hài hước viết: “Cuối cùng thì nàng tiên cá cũng ‘đứng vững trên đôi chân’ của mình, sống hạnh phúc bên hoàng tử... Và sau một thời gian cơm ngon canh ngọt, hoàng tử đã biến thành chú cá heo hài hước luôn mang đến niềm vui, yêu thương và che chở cho mẹ con nàng”.

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Loạt khoảnh khắc mới nhất của Lê Phương – Ảnh: FB

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Lê Phương hạnh phúc bên chồng và các con - Ảnh: FB

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Nữ diễn viên khoe dáng thon gọn cùng vòng eo săn chắc khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Từ sau khi giảm cân, đây là lần hiếm hoi Lê Phương khoe dáng với bikini. Qua hình ảnh chia sẻ, bà mẹ hai con lựa chọn áo tắm có kiểu dáng kín đáo nhưng vẫn khoe khéo được vòng eo “con kiến” và vòng 3 nóng bỏng.

Có thể thấy, nỗ lực giảm cân của nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” vô cùng đáng nể. Trước đó, cô nàng từng nhận về không ít lời chê bai vì thân hình phát tướng sau sinh.

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Nhan sắc mẹ ruột của Lê Phương cũng gây chú ý không kém – Ảnh: FB

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Dù đã qua ngưỡng ngũ tuần nhưng bà vẫn vô cùng rạng rỡ, vóc dáng cũng khá thon gọn – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc của Lê Phương: “Ngưỡng mộ chị quá”, “Chị đẹp nay dáng chuẩn rồi nha”, “Gia đình dễ thương quá”, “Phương ngày càng đẹp”, “Eo thon hen chị”, “Chị Phương sinh bé thứ 2 chưa bao lâu mà dáng chị đẹp quá nè”…

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Sau khi giảm cân thành công, diễn viên Lê Phương chăm khoe ảnh lên trang cá nhân. Cô được khen ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.

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Từ khóa:   diễn viên Lê Phương nhan sắc Lê Phương gia đình Lê Phương

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