Lê Phương tổ chức sinh nhật cho con trai, chồng cũ Quách Ngọc Ngoan cũng có động thái bất ngờ

Hậu trường 03/09/2020 16:57

Nhân dịp Cà Pháo tròn 8 tuổi, nữ diễn viên Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan đều có hành động đầy tình cảm dành cho con trai.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật 8 tuổi của con trai Cà Pháo, Lê Phương đã tổ chức bữa tiệc tại gia do đích thân ông xã Trung Kiên vào bếp. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh của quý tử trong tiệc sinh nhật kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật con trai cưng của ba mẹ! 8 tuổi rồi, luôn khỏe mạnh và chăm ngoan con nhé!”.

le phuong 1
Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB

le phuong 2

le phuong 3
Trung Kiên đích thân vào bếp làm sinh nhật cho Cà Pháo - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Cà Pháo tỏ ra vô cùng vui vẻ khi hào hứng chụp ảnh cùng những món hải sản tươi ngon. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật con trai Lê Phương: “Chúc con tuổi mới học giỏi nghe lời ba mẹ”, “Sinh nhật chà bá luôn! Chúc Cà Pháo luôn ngoan khỏe nha cưng!”, “Pháo lớn quá rồi, ngày càng đẹp trai”, “Chúc Cà Pháo sinh nhật vui vẻ chăm ngoan”…

le phuong 4
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trong khi đó, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng đăng tải hình ảnh chụp chung với Cà Pháo kèm dòng trạng thái đầy tình cảm: “Chúc mừng sinh nhật con trai Cà Pháo của ba”.

le phuong 5
Bài đăng của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FB

Cuối tháng 7 vừa qua, Lê Phương đã đón bé Cà Pháo lên Sài Gòn chung sống sau 5 năm gửi gắm bố mẹ ruột chăm sóc ở Trà Vinh. Cách đây không lâu, nữ diễn viên “Gạo nếp gạp tẻ” còn hào hứng khoe con trai đã sớm hòa nhập với môi trường mới và được bầu làm lớp phó học tập nhờ thành tích tốt.

Lê Phương khoe ảnh bụng bầu mừng sinh nhật cả mẹ lẫn con, khóc như mưa vì tấm lòng của chồng trẻ

Lê Phương khoe ảnh bụng bầu mừng sinh nhật cả mẹ lẫn con, khóc như mưa vì tấm lòng của chồng trẻ

Diễn viên Lê Phương chia sẻ dòng tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật thứ 35. Đặc biệt, đây cũng là ngày bé Bông cất tiếng khóc chào đời.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lê Phương con trai Lê Phương Quách Ngọc Ngoan

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026