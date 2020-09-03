Lê Phương tổ chức sinh nhật cho con trai, chồng cũ Quách Ngọc Ngoan cũng có động thái bất ngờ

Nhân dịp Cà Pháo tròn 8 tuổi, nữ diễn viên Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan đều có hành động đầy tình cảm dành cho con trai.
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Mới đây, nhân dịp sinh nhật 8 tuổi của con trai Cà Pháo, Lê Phương đã tổ chức bữa tiệc tại gia do đích thân ông xã Trung Kiên vào bếp. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh của quý tử trong tiệc sinh nhật kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật con trai cưng của ba mẹ! 8 tuổi rồi, luôn khỏe mạnh và chăm ngoan con nhé!”.
Qua hình ảnh được chia sẻ, Cà Pháo tỏ ra vô cùng vui vẻ khi hào hứng chụp ảnh cùng những món hải sản tươi ngon. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật con trai Lê Phương: “Chúc con tuổi mới học giỏi nghe lời ba mẹ”, “Sinh nhật chà bá luôn! Chúc Cà Pháo luôn ngoan khỏe nha cưng!”, “Pháo lớn quá rồi, ngày càng đẹp trai”, “Chúc Cà Pháo sinh nhật vui vẻ chăm ngoan”…
Trong khi đó, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng đăng tải hình ảnh chụp chung với Cà Pháo kèm dòng trạng thái đầy tình cảm: “Chúc mừng sinh nhật con trai Cà Pháo của ba”.
Cuối tháng 7 vừa qua, Lê Phương đã đón bé Cà Pháo lên Sài Gòn chung sống sau 5 năm gửi gắm bố mẹ ruột chăm sóc ở Trà Vinh. Cách đây không lâu, nữ diễn viên “Gạo nếp gạp tẻ” còn hào hứng khoe con trai đã sớm hòa nhập với môi trường mới và được bầu làm lớp phó học tập nhờ thành tích tốt.