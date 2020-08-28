Lê Phương khoe ảnh bụng bầu mừng sinh nhật cả mẹ lẫn con, khóc như mưa vì tấm lòng của chồng trẻ

Diễn viên Lê Phương chia sẻ dòng tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật thứ 35. Đặc biệt, đây cũng là ngày bé Bông cất tiếng khóc chào đời.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương đăng ảnh bụng bầu kèm bài viết chúc mừng sinh nhật tuổi 35 của chính mình. Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi sinh nhật của cô cũng là ngày con gái cưng tròn 1 tuổi. Mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" gửi lời chúc tốt đẹp đến con gái và cảm ơn ông xã Trung Kiên vì tình yêu anh dành cho cô.
Lê Phương viết: "Ngày này năm trước, mẹ con mình đã gặp nhau nè Bông ơi! Hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ. Chúng mình hãy hứa sẽ mãi yêu thương, chia sẻ cùng nhau suốt đời luôn nhé! Cảm ơn con gái đã đến với ba mẹ! Mong cuộc đời con mọi điều an lành, tươi đẹp như hoa, như Bông nha!".
Cô đã khóc khi nhận được quà của ông xã: "Cảm ơn món quà sinh nhật của ba năm nay! Mẹ bất ngờ và đã khóc không ngừng vì tấm lòng của ba dành cho mẹ... Thật may mắn khi được làm vợ của anh, Phạm Trung Kiên, chồng yêu à!".
Lê Phương nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sinh nhật năm nay của nữ diễn viên càng trọn vẹn hơn, bởi bé Cà Pháo đã lên Sài Gòn sống sau nhiều năm được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh.
Trước khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương từng một lần đổ vỡ với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cả hai có một người con chung là bé Cà Pháo, hiện đang sống cùng mẹ. Dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng Trung Kiên và Lê Phương sống rất hòa hợp, hạnh phúc. Nam ca sĩ quan tâm, chăm sóc con trai riêng của vợ như ruột thịt.