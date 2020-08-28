Người hâm mộ xót xa trước hình ảnh ca sĩ Tóc Tiên bị đánh sưng mũi. Tuy nhiên khi biết rõ lý do, bà xã Hoàng Touliver khiến dân mạng ngã ngửa.

Cuộc sống của ca sĩ Tóc Tiên sau khi kết hôn với Hoàng Touliver được mọi người quan tâm nhiều hơn. Từ ngày lấy chồng, nữ ca sĩ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, vào bếp nấu ăn chuẩn vợ đảm. Bên cạnh đó, giọng ca "Em không là duy nhất" còn tích cực tập gym, luyện võ giữ sức khỏe và vóc dáng.

Nhờ chăm chỉ tập luyện, Tóc Tiên giữ được vóc dáng thanh mảnh sau kỳ nghỉ dịch dài ngày - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên thường xuyên chia sẻ clip tập luyện cùng hội bạn thân như Minh Triệu, Kỳ Duyên, Đồng Ánh Quỳnh. Mới đây, bà xã Hoàng Touliver khiến dân mạng lo lắng khi tiết lộ bị chấn thương lúc luyện võ. Nữ ca sĩ bị đánh đến mức sưng mũi, rách cả môi và thủ phạm không ai khác chính Đồng Ánh Quỳnh - bạn tập của cô.

Tóc Tiên gây lo lắng khi bị đánh bầm mũi...

... rách cả môi khi tập luyện và thủ phạm là Đồng Ánh Quỳnh - Ảnh: Cắt từ clip

Tóc Tiên hài hước viết: "Gần đây mình hay đi đánh lộn. Mấy hôm trước bị đấm thẳng vào mũi chảy máu sưng vều, giờ vàng vàng hai bên mắt. Nay bị đấm thêm rách môi. Mình không dám nói với ai là Đồng Ánh Quỳnh đánh mình luôn đó. Để đợi qua hết tháng này, mình đánh nó lại”.

Không nói suông, ca sĩ Tóc Tiên còn tung cả clip. Tiện thể, cô khéo léo chứng minh nhan sắc thật, mũi không chỉnh sửa.

Cô còn có màn bóp mũi chứng minh sắc đẹp tự nhiên - Ảnh: Cắt từ clip

Nhìn vết thương trên mặt Tóc Tiên, người hâm mộ vô cùng xót xa. Dân mạng khuyên cô giữ gìn sức khỏe, không nên tập luyện quá sức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-danh-den-sung-mui-va-rach-ca-moi-ca-si-toc-tien-tung-bang-chung-cu-the-va-cong-khai-thu-pham-377859.html