Ngọc Quyên lộ nhan sắc tiều tụy khi livestream, còn đâu dung mạo đỉnh cao ngày xưa

Hậu trường 28/08/2020 14:04

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên lộ diện mạo kém xinh trong lần xuất hiện mới đây. Dường như vì áp lực công việc, cô không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

Sau khi ly hôn chồng bác sĩ Việt kiều, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn tiếp tục định cư tại Mỹ mà không về nước hoạt động nghệ thuật. Tại xứ người, cô tập trung kinh doanh và chăm sóc con trai nhỏ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Mỹ, Ngọc Quyên gặp nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh. Cô gặp không ít áp lực khi đóng vai trò trụ cột kinh tế, một mình bươn chải chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Nhiều tháng qua, cựu siêu mẫu hạn chế ra ngoài mà tập trung bán hàng online. Cô thường xuyên livestream tư vấn cho khách qua Facebook.

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Ngọc Quyên chăm đăng ảnh khoe nhan sắc 'mẹ một con' xinh đẹp lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Quyên tiếp tục livestream bán hàng qua mạng. Điều khiến mọi người chú ý là diện mạo của bà mẹ đơn thân khi để mặt mộc. Khác với ảnh tự đăng trên Facebook, nhan sắc thật của cô trong clip khá tiều tụy và kém sắc. Làn da trông kém mịn màng khi để mặt mộc, nhiều mụn thâm nhìn thiếu sức sống.

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Cựu siêu mẫu gây lo lắng khi lộ mặt mộc kém sắc, thiếu sức sống - Ảnh: Cắt từ clip
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Đôi mắt của cô đờ đẫn như bị mất ngủ - Ảnh: Cắt từ clip
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Sự khác biệt giữa ảnh mặt mộc và ảnh qua chỉnh sửa của Ngọc Quyên gây hoang mang - Ảnh: FB

Dường như vì áp lực công việc nên Ngọc Quyên không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh tại Mỹ, bà mẹ đơn thân càng vất vả hơn. Mọi người khuyên Ngọc Quyên chú ý sức khỏe, dù bận rộn nhưng cần chăm sóc bản thân nhiều hơn.

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