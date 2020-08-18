Vừa lên Sài Gòn học, con trai Lê Phương đã khiến mẹ ‘nở mày nở mặt’ vì điều này

Trên mạng xã hội, Lê Phương tự hào khoe con trai Cà Pháo được bầu làm lớp phó học tập vì thành tích học tập tốt.

Cuối tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên Lê Phương đã chính thức đón bé Cà Pháo lên Sài Gòn chung sống sau 5 năm gửi gắm bố mẹ ruột chăm sóc. Dù phải chia xa bạn bè và làm quen với môi trường mới nhưng con trai Lê Phương thích nghi rất nhanh.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương hào hứng chia sẻ ngày đầu đến lớp của Cà Pháo trong năm học đầu tiên ở Sài Gòn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng vô cùng tự hào khi con trai được bầu làm lớp phó học tập nhờ thành tích tốt.

Hình ảnh mới nhất của con trai Lê Phương - Ảnh: FB

Nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” viết: “Ngày đầu tiên anh hai đến lớp mới. Trong lúc đợi ba mẹ là cứ ôm em hít hà, trước khi ra khỏi nhà còn ráng quay lại hôn em thêm cái nữa. Đến trường rất sớm, 6h45', rồi xuống phòng ăn sáng mà vẫn đeo khẩu trang không rời. Chiều ba đón về, vừa vào cửa đã khoe với mẹ: ‘Con được làm lớp phó học tập đó mẹ à’. Chà, vậy là phải học giỏi, cố gắng lên nhé. Con trai yêu của ba mẹ”.

Cà Pháo khiến mẹ tự hào vì được bầu làm lớp phó học tập - Ảnh: FB

Trước đây, Cà Pháo được mẹ cho học tại một trường quốc tế ở Trà Vinh. Trong suốt những năm qua, thành tích học tập của cậu bé rất tốt và luôn thuộc top đầu của lớp. Chính vì thế, khi thay đổi môi trường học tập, cậu bé không mấy bỡ ngỡ.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho con trai Lê Phương: “Anh hai giỏi quá”, “Cà Pháo cưng em ghê”, “Cà Pháo ngày càng dễ thương Phương ơi”, “Hai anh em đáng yêu quá”, “Yêu anh hai, ra dáng anh hai quá nè”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-len-sai-gon-hoc-con-trai-le-phuong-da-khien-me-no-may-no-mat-vi-dieu-nay-376693.html