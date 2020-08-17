Ngỡ ngàng trước nhan sắc của con gái Lưu Hương Giang, mới 9 tuổi đã biết phối đồ chất chơi như fashionista

Chỉ mới 9 tuổi, con gái Lưu Hương Giang – bé Mina đã có gu thời trang cực phong cách và sành điệu khiến nhiều người thích thú.

Mina (Hồ Khánh Hà) sinh năm 2011, là con gái đầu lòng của vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Sinh ra trong gia đình có bố là nhạc sĩ nổi tiếng, mẹ là ca sĩ nhưng con gái Lưu Hương Giang lại không đam mê âm nhạc. Thay vào đó, bé Mina lại có hứng thú đặc biệt với thời trang.

Gia đình Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang vừa đăng tải loạt ảnh của con gái Mina lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Lôi hết tủ quần áo của mẹ ra tự mix đồ, cô gái mê thời trang và ghét hát. Hình như nhầm nhà”.

Bé Mina được nhận xét rất có năng khiếu về thời trang - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, con gái Lưu Hương Giang sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và khá sành điệu. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cô bé đã tự định hình cho mình phong cách riêng, biết cách kết hợp trang phục đầy khéo léo chẳng khác gì stylist.

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thành quả tự phối trang phục của cô bé 9 tuổi này – Ảnh: FB

Từ những bộ quần áo, giày cao gót, túi xách đến phụ kiện “chôm” từ tủ đồ của mẹ, Mina đã cho ra đời những “bộ cánh” đậm chất thời thượng, sang chảnh. Bên cạnh đó, khi tạo dáng trước ống kính, cô bé vô cùng tự tin và thần thái.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho con gái Lưu Hương Giang: “Trời ơi năng khiếu quá chừng rồi”, “Con gái thần thái quá”, “Thần thái đỉnh... cho làm beauty vlog đi chị”, “Ôi Mina xinh quá”, “Mina như fashionista ý”, “Yêu quá trời ơi”, “Mina cao quá rồi nhỉ chị. Sắp thành siêu mẫu chân dài mét mốt rồi”…

Bất ngờ với diện mạo cao lớn của con trai Cát Phượng, ra dáng thanh niên chững chạc và giống bố như đúc Không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ như Thanh Duy, Ốc Thanh Vân cũng bất ngờ trước diện mạo cao lớn của con trai Cát Phượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-truoc-nhan-sac-cua-con-gai-luu-huong-giang-moi-9-tuoi-da-biet-phoi-do-chat-choi-nhu-fashionista-376530.html