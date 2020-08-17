Bất ngờ với diện mạo cao lớn của con trai Cát Phượng, ra dáng thanh niên chững chạc và giống bố như đúc

Hậu trường 17/08/2020 10:33

Không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ như Thanh Duy, Ốc Thanh Vân cũng bất ngờ trước diện mạo cao lớn của con trai Cát Phượng.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên con trai. Được biết, hai mẹ con chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp quý tử bước vào năm học mới. Trong ảnh, cu Bom - con trai Cát Phượng đã cao hơn nhiều so với mẹ. Cậu bé trông vô cùng chững chạc và trưởng thành.

con trai cat phuong
Lâu lắm, Cát Phượng mới cho con trai lên sóng - Ảnh: FB
con trai cat phuong 1
Cậu bé Bom ngày nào giờ đã cao hơn cả mẹ - Ảnh: FB
con trai cat phuong 2
Cu Bom là trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa Thái Hòa và Cát Phượng - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ công khai ảnh bên con trai. Bên cạnh những lời khen của dân mạng, nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra bất ngờ trước sự trưởng thành của cu Bom.

Mọi người xuýt xoa: "Ôi lâu không thấy em nay em lớn quá chị", "Nay em lớn quá, chị có thêm một bờ vai để tựa rồi", "Bom đẹp trai quá chị ha"...

con trai cat phuong 3
Cậu bé được nhận xét có nhiều đường nét giống ba Thái Hòa - Ảnh: FB
con trai cat phuong 4
Càng lớn, cu Bom càng giống một phiên bản thời trẻ của Thái Hòa - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Cát Phượng còn đăng tải dòng tâm sự dài về hành trình lớn khôn của con trai.

Cô chia sẻ nỗi lòng: "Con ngày một lớn, đồng nghĩa mẹ ngày một già. Và đó là quy luật của tạo hóa, của đất trời, ai trốn tránh được với cái quy luật này. Và đó cũng là vô thường. Vô thường là sự đổi thay. Những lúc con còn nhỏ, con luôn trông chờ mẹ đi làm về, quấn quýt lon ton sau mẹ đòi mẹ ẵm và đòi mẹ chở đi chơi. Giờ con đã lớn, con không còn quấn quýt sau mẹ nữa và càng không còn đòi mẹ chở đi chơi.

Lớn xíu nữa con sẽ bay và mẹ vẫn ở 1 chỗ chờ con bay về. Khi con còn nhỏ, con luôn chờ mẹ về. Khi con đã lớn, mẹ sẽ chờ con về... Các bậc cha mẹ ai ai cũng vậy đúng không nào? Khi con lớn, cha mẹ luôn trông ngóng con về nhất là những ngày lễ Tết - giỗ".

con trai cat phuong 5

con trai cat phuong 5
Hình ảnh cu Bom khi còn bé bên mẹ - Ảnh: Internet

Cô bộc bạch: "Hôm nay nhập học, và năm nay con vào lớp 11. Rồi lớp 12, rồi con vào đại học, rồi con ra ngoài đời. Mẹ mong con nhanh lớn để vào đời, để va chạm, để thành người. Nhưng, mẹ càng không muốn con lớn. Mẹ luôn muốn con lúc nào cũng nhỏ xíu luôn quấn quýt sau đít mẹ, đòi mẹ ẵm bồng... Làm mẹ luôn có những mâu thuẫn như thế các mẹ ạ... Nước mắt chảy xuôi, cuộc sống cũng phải thuận theo quy luật của tạo hóa".

Duy Mạnh chọn tên cực độc và lạ cho con trai sắp chào đời, Quỳnh Anh hỏi ý kiến fan ngay lập tức

Duy Mạnh chọn tên cực độc và lạ cho con trai sắp chào đời, Quỳnh Anh hỏi ý kiến fan ngay lập tức

Duy Mạnh liệu có nghiêm túc khi lựa chọn cho con trai một cái tên độc lạ như vậy không nhỉ?

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng con trai Thái Hòa nghệ sĩ Cát Phượng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 32 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 21 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026