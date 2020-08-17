Bất ngờ với diện mạo cao lớn của con trai Cát Phượng, ra dáng thanh niên chững chạc và giống bố như đúc

Không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ như Thanh Duy, Ốc Thanh Vân cũng bất ngờ trước diện mạo cao lớn của con trai Cát Phượng.
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Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên con trai. Được biết, hai mẹ con chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp quý tử bước vào năm học mới. Trong ảnh, cu Bom - con trai Cát Phượng đã cao hơn nhiều so với mẹ. Cậu bé trông vô cùng chững chạc và trưởng thành.
Đây là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ công khai ảnh bên con trai. Bên cạnh những lời khen của dân mạng, nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra bất ngờ trước sự trưởng thành của cu Bom.
Mọi người xuýt xoa: "Ôi lâu không thấy em nay em lớn quá chị", "Nay em lớn quá, chị có thêm một bờ vai để tựa rồi", "Bom đẹp trai quá chị ha"...
Bên cạnh đó, Cát Phượng còn đăng tải dòng tâm sự dài về hành trình lớn khôn của con trai.
Cô chia sẻ nỗi lòng: "Con ngày một lớn, đồng nghĩa mẹ ngày một già. Và đó là quy luật của tạo hóa, của đất trời, ai trốn tránh được với cái quy luật này. Và đó cũng là vô thường. Vô thường là sự đổi thay. Những lúc con còn nhỏ, con luôn trông chờ mẹ đi làm về, quấn quýt lon ton sau mẹ đòi mẹ ẵm và đòi mẹ chở đi chơi. Giờ con đã lớn, con không còn quấn quýt sau mẹ nữa và càng không còn đòi mẹ chở đi chơi.
Lớn xíu nữa con sẽ bay và mẹ vẫn ở 1 chỗ chờ con bay về. Khi con còn nhỏ, con luôn chờ mẹ về. Khi con đã lớn, mẹ sẽ chờ con về... Các bậc cha mẹ ai ai cũng vậy đúng không nào? Khi con lớn, cha mẹ luôn trông ngóng con về nhất là những ngày lễ Tết - giỗ".
Cô bộc bạch: "Hôm nay nhập học, và năm nay con vào lớp 11. Rồi lớp 12, rồi con vào đại học, rồi con ra ngoài đời. Mẹ mong con nhanh lớn để vào đời, để va chạm, để thành người. Nhưng, mẹ càng không muốn con lớn. Mẹ luôn muốn con lúc nào cũng nhỏ xíu luôn quấn quýt sau đít mẹ, đòi mẹ ẵm bồng... Làm mẹ luôn có những mâu thuẫn như thế các mẹ ạ... Nước mắt chảy xuôi, cuộc sống cũng phải thuận theo quy luật của tạo hóa".