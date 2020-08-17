Bất ngờ với diện mạo cao lớn của con trai Cát Phượng, ra dáng thanh niên chững chạc và giống bố như đúc

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên con trai. Được biết, hai mẹ con chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp quý tử bước vào năm học mới. Trong ảnh, cu Bom - con trai Cát Phượng đã cao hơn nhiều so với mẹ. Cậu bé trông vô cùng chững chạc và trưởng thành.

Mọi người xuýt xoa: "Ôi lâu không thấy em nay em lớn quá chị", "Nay em lớn quá, chị có thêm một bờ vai để tựa rồi", "Bom đẹp trai quá chị ha"...

Cô chia sẻ nỗi lòng: "Con ngày một lớn, đồng nghĩa mẹ ngày một già. Và đó là quy luật của tạo hóa, của đất trời, ai trốn tránh được với cái quy luật này. Và đó cũng là vô thường. Vô thường là sự đổi thay. Những lúc con còn nhỏ, con luôn trông chờ mẹ đi làm về, quấn quýt lon ton sau mẹ đòi mẹ ẵm và đòi mẹ chở đi chơi. Giờ con đã lớn, con không còn quấn quýt sau mẹ nữa và càng không còn đòi mẹ chở đi chơi.

Lớn xíu nữa con sẽ bay và mẹ vẫn ở 1 chỗ chờ con bay về. Khi con còn nhỏ, con luôn chờ mẹ về. Khi con đã lớn, mẹ sẽ chờ con về... Các bậc cha mẹ ai ai cũng vậy đúng không nào? Khi con lớn, cha mẹ luôn trông ngóng con về nhất là những ngày lễ Tết - giỗ".

Hình ảnh cu Bom khi còn bé bên mẹ - Ảnh: Internet

Cô bộc bạch: "Hôm nay nhập học, và năm nay con vào lớp 11. Rồi lớp 12, rồi con vào đại học, rồi con ra ngoài đời. Mẹ mong con nhanh lớn để vào đời, để va chạm, để thành người. Nhưng, mẹ càng không muốn con lớn. Mẹ luôn muốn con lúc nào cũng nhỏ xíu luôn quấn quýt sau đít mẹ, đòi mẹ ẵm bồng... Làm mẹ luôn có những mâu thuẫn như thế các mẹ ạ... Nước mắt chảy xuôi, cuộc sống cũng phải thuận theo quy luật của tạo hóa".