Vợ cũ Hoài Lâm rưng rưng ngày đầu đưa con đi học, nhìn ảnh các bé gặm bánh mì mà thương

Hậu trường 17/08/2020 17:29

Bảo Ngọc xúc động trong ngày đầu đưa con gái đến trường. Nhìn cảnh con khóc vì nhớ mẹ qua camera, vợ cũ Hoài Lâm đứng ngồi không yên.

Sau khi ly hôn, Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm được mọi người quan tâm nhiều hơn. Cô nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tập trung kinh doanh, lo cho hai con gái chu đáo.

Ít giờ trước, Bảo Ngọc vừa đăng tải hình ảnh của hai cô con gái cưng trong ngày đầu đi học. Trong ảnh, Gà Gà và Cún Cún được mẹ chuẩn bị tươm tất quần áo và cặp sách đến lớp. Khoảnh khắc con gái Hoài Lâm ôm ổ bánh mì ngồi ngoan ngoãn trên ghế khiến dân mạng "tan chảy" vì quá đáng yêu.

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Bảo Ngọc đưa con gái đến lớp vào sáng 17/8 - Ảnh: FB
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Gương mặt ngây thơ, đáng yêu của hai bé được khen hết lời - Ảnh: FB

Kèm theo đó, bà mẹ đơn thân còn viết tâm sự kể về ngày đầu đưa con đi học. Cô bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khi con gái lớn - bé Gà Gà đi học. Bảo Ngọc đã khóc rất nhiều vì nhớ thương "công chúa nhỏ" và nhiều lần đòi đến trường đón con về. Nhưng lần này khi bé Cún Cún đi học, cô đã bình tĩnh hơn và không khóc. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần, vợ cũ Hoài Lâm vẫn không kìm được cảm xúc khi thấy con gái khóc đỏ mắt vì nhớ mẹ.

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Vẻ đáng yêu của hai công chúa nhà Bảo Ngọc - Ảnh: FB
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Bảo Ngọc chuẩn bị cặp sách và giày đôi cho hai 'công chúa nhỏ' đến trường - Ảnh: FB

Cô viết: "Không biết Gà Cún đi học trưởng thành hơn không, chứ mami là trưởng thành hơn rồi á, hồi đó cho Gà đi học, đưa em vô lớp xong đi ra khóc như mưa, cứ nửa tiếng 1 tiếng đòi đi rước em về. Giờ tới Cún, cũng nghĩ chắc mình sẽ khóc nữa quá, mà không, thay vào đó là sự bình tĩnh vì có kinh nghiệm hơn.

Cún lúc đầu vô không khóc, nhưng đến giờ ăn hay giờ ngủ là khóc quá trời... tội nghiệp các cô giáo thay nhau ẵm dỗ dành em. Thấy khóc quá nóng ruột, book ngay chiếc xe để đi đón về, vừa lên đến trường là em vừa ngủ trong tay cô giáo luôn, nên thôi để cho em quen ở trường vậy".

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Sau khi ly hôn Hoài Lâm, Bảo Ngọc một mình nuôi con và không yêu cầu chồng chu cấp - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi lời động viên Bảo Ngọc và khen ngợi cô chăm sóc con gái khéo.

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