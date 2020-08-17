Sau 8 năm lấy chồng sinh con, Hà Tăng bất ngờ trước phản ứng của khán giả khi gặp mình ngoài đời

Hậu trường 17/08/2020 14:56

Sau khi "lên xe hoa" với ông xã Louis Nguyễn vào năm 2012, diễn viên Tăng Thanh Hà gần như "biến mất" khỏi showbiz Việt khiến khán giả tiếc nuối.

Tăng Thanh Hà từng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình và được mệnh danh là "Ngọc nữ màn ảnh Việt". Thế nhưng, sau khi kết hôn, cô gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Nàng "Út Nhỏ" dành trọn thời gian chăm sóc gia đình, lo việc kinh doanh phụ chồng.

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Tăng Thanh Hà có cuộc sống viên mãn bên ông xã điển trai, giàu có - Ảnh: FB
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So với trước đây, nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao về phong độ nhan sắc. Bước sang tuổi 34, cô trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB

Dù đã rời xa làng giải trí Việt 8 năm, nhưng diễn viên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ là cái tên hết hot. Mọi hình ảnh, chia sẻ của bà mẹ hai con thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Mỗi khi xuất hiện, cô vẫn được khán giả yêu mến, săn đón.

Vừa qua, Hà Tăng bồi hồi nhớ về ký ức khi đóng phim "Bỗng dưng muốn khóc" và xúc động trước tình cảm của fan dành cho mình. Cô viết: "Thi thoảng ra ngoài mình hay gặp một số bạn lớn ơi là lớn rồi ngại ngùng mừng rỡ xin chụp hình và nói 'cô ơi cô là tuổi thơ của con', 'chị ơi chị là tuổi thơ của em, em xem phim 3-4 lần rồi'. Sao mình thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào mặt Trúc còn búng ra sữa chụp hình báo, mới ngày nào mấy bạn còn cắp sách đến trường về nhà chờ xem phim. Thật hạnh phúc vì đã mang đến được niềm vui, những ký ức đẹp và là một phần tuổi thơ của các bạn".

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Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh bên diễn viên Lương Mạnh Hải khi đóng phim 'Bỗng dưng muốn khóc' - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất nhiều đồng nghiệp và fan nhắc về kỷ niệm với cô Trúc bán sách cũ trong "Bỗng dưng muốn khóc". Diễn viên Hiếu Hiền hài hước: "Trúc ơi, em là mối tình không trọn vẹn của anh Hiều đây".

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Từ khóa:   diễn viên Tăng Thanh Hà Hà Tăng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn

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