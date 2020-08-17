'Tan chảy' trước vẻ mũm mĩm đáng yêu của con gái Lê Phương, bé xíu đã được khen xinh như mẹ

Hậu trường 17/08/2020 16:19

Mỗi khi được mẹ cho lên sóng, bé Bông - con gái Lê Phương đều khiến cộng đồng mạng thích thú bởi biểu cảm đáng yêu, nụ cười rạng rỡ như thiên thần.

Khác với nhiều bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng, diễn viên Lê Phương thoải mái chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội. Cô được đưa vào top "bà mẹ nghiện con" của showbiz vì trang cá nhân tràn nhập hình ảnh các con.

Mới đây, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" khiến người hâm mộ phấn khích khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của "công chúa nhỏ" lên trang cá nhân. Trong ảnh, con gái Lê Phương được mẹ làm điệu cưng hết nấc. Với style áo tắm hoa đáng yêu và tóc cài nơ, bé Bông khiến mọi người "tan chảy" vì quá dễ thương. Cô bé dạn dĩ đứng trước ống kính và làm biểu cảm ngộ nghĩnh.

con gai le phuong
Lê Phương chăm khoe ảnh dễ thương của con gái cưng lên trang cá nhân - Ảnh: FB
con gai le phuong 1
Nữ diễn viên được khen ngày càng đẹp sau sinh - Ảnh: FB

Dù chưa tròn 1 tuổi, nhưng con gái Lê Phương đã hot hơn cả bố mẹ nổi tiếng. Được mẹ cho lên sóng chưa lâu, hình ảnh của cô bé đã thu về hơn 20 ngàn lượt like cùng vô số bình luận khen ngợi. Một số dân mạng nhận xét bé Bông thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ, đặc biệt là nụ cười rạng ngời của Lê Phương. Nhiều người cho rằng cô bé hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.

con gai le phuong 2
Bé Cà Pháo đã lên Sài Gòn đoàn tụ với ba mẹ và em gái - Ảnh: FB
con gai le phuong 4
Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương - Ảnh: FB

Bé Bông là con gái chung của Lê Phương và người chồng thứ 2 - ca sĩ Trung Kiên. Trước đó, cô từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu với diễn viên Quách Ngọc Ngoan sau khi có 1 con trai chung. 

Sau 8 năm lấy chồng sinh con, Hà Tăng bất ngờ trước phản ứng của khán giả khi gặp mình ngoài đời

Sau 8 năm lấy chồng sinh con, Hà Tăng bất ngờ trước phản ứng của khán giả khi gặp mình ngoài đời

Sau khi "lên xe hoa" với ông xã Louis Nguyễn vào năm 2012, diễn viên Tăng Thanh Hà gần như "biến mất" khỏi showbiz Việt khiến khán giả tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên con Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 35 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 23 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 42 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026