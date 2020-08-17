'Tan chảy' trước vẻ mũm mĩm đáng yêu của con gái Lê Phương, bé xíu đã được khen xinh như mẹ

Mỗi khi được mẹ cho lên sóng, bé Bông - con gái Lê Phương đều khiến cộng đồng mạng thích thú bởi biểu cảm đáng yêu, nụ cười rạng rỡ như thiên thần.

Khác với nhiều bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng, diễn viên Lê Phương thoải mái chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội. Cô được đưa vào top "bà mẹ nghiện con" của showbiz vì trang cá nhân tràn nhập hình ảnh các con.

Mới đây, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" khiến người hâm mộ phấn khích khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của "công chúa nhỏ" lên trang cá nhân. Trong ảnh, con gái Lê Phương được mẹ làm điệu cưng hết nấc. Với style áo tắm hoa đáng yêu và tóc cài nơ, bé Bông khiến mọi người "tan chảy" vì quá dễ thương. Cô bé dạn dĩ đứng trước ống kính và làm biểu cảm ngộ nghĩnh.



Lê Phương chăm khoe ảnh dễ thương của con gái cưng lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Nữ diễn viên được khen ngày càng đẹp sau sinh - Ảnh: FB

Dù chưa tròn 1 tuổi, nhưng con gái Lê Phương đã hot hơn cả bố mẹ nổi tiếng. Được mẹ cho lên sóng chưa lâu, hình ảnh của cô bé đã thu về hơn 20 ngàn lượt like cùng vô số bình luận khen ngợi. Một số dân mạng nhận xét bé Bông thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ, đặc biệt là nụ cười rạng ngời của Lê Phương. Nhiều người cho rằng cô bé hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.

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Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương - Ảnh: FB

Bé Bông là con gái chung của Lê Phương và người chồng thứ 2 - ca sĩ Trung Kiên. Trước đó, cô từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu với diễn viên Quách Ngọc Ngoan sau khi có 1 con trai chung.

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