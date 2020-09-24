Đọ sắc cùng em gái, chị ruột Ngọc Trinh lấn át hoàn toàn ‘nữ hoàng nội y’ vì vòng 1 bức thở

Hậu trường 24/09/2020 14:57

Nhan sắc gợi cảm của Ngọc Bích – chị gái Ngọc Trinh khiến cư dân mạng bấn loạn và dành nhiều lời khen cho cô.

Mới đây, “nữ hoàng nội yNgọc Trinh và chị gái đã có cuộc hội ngộ tại một khách sạn sang trọng. Buổi gặp mặt còn có cả chồng và con gái của Ngọc Bích. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Bích chia sẻ loạt ảnh chụp cùng em gái kèm dòng trạng thái: “Sarah hội ngộ cùng dì út Trinh xinh đẹp 18 tuổi”.

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Người đẹp Trà Vinh khoe đường cong hút mắt - Ảnh: FB
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Ngọc Bích gây ấn tượng với vẻ ngoài đằm thắm và gợi cảm, còn cô em lại mang nét đẹp ‘kẹo ngọt’ gây thương nhớ - Ảnh: FB

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Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng chị gái Ngọc Trinh vẫn giữ được thân hình nóng bỏng – Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, Ngọc Trinh diện đầm bodycon khoe vóc dáng nuột nà cùng vòng eo “con kiến” trứ danh. Trong khi đó, chị gái Ngọc Trinh lại diện đầm 2 dây gợi cảm khoe vòng 1 căng tràn. Có thể thấy trong những bức ảnh chụp chung, Ngọc Bích chiếm trọn spotlight của “nữ hoàng nội y” nhờ body gợi cảm.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn bị lu mờ bởi cháu gái Sarah. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ và dì. Sarah sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn và khuôn miệng đáng yêu. Lúc chơi đùa cùng Ngọc Trinh, cô bé liên tục khiến dân mạng thích thú bởi loạt biểu cảm dễ thương.

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Loạt biểu cảm cực yêu của Sarah - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, Ngọc Trinh cùng chị gái và bé Sarah nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng: “Nhìn bé giống chị Trinh ghê”, “Đẹp quá chị ơi”, “Cưng xỉu luôn chị ơi”, “Hai chị em đều đẹp”, “Mẹ Sarah nhìn như chưa có baby đâu”…

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Từ khóa:   Ngọc Bích chị gái Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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