Thu Thủy hạ sinh con gái cho chồng trẻ, tiết lộ luôn diện mạo của tiểu công chúa

Sau nhiều ngày chờ đợi, vợ chồng nữ ca sĩ Thu Thủy và Kin Nguyễn đã chính thức đón chào thành viên mới của gia đình trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thu Thủy hạnh phúc thông báo vừa hạ sinh tiểu công chúa cho chồng trẻ Kin Nguyễn: “Giây phút mong chờ nhất đã đến… Hello Lana! Chào mừng con yêu đến với thế giới này.

Lana của mẹ quá háo hức để gặp cả nhà nên đòi ra sớm hơn dự định 10 ngày, làm ba mẹ một phen hú vía... Rất may là mọi việc thuận lợi, mẹ tròn con vuông”.

Thu Thủy luôn có ông xã kề cận chăm sóc - Ảnh: FB

Được biết, con gái của vợ chồng Thu Thủy chào đời vào chiều ngày 22/9 nhưng phải tới bây giờ cô mới có thể chia sẻ tin vui này với công chúng. Con gái Thu Thủy có tên thân mật là Lana, cô bé chào đời sớm hơn dự kiến 10 ngày. Đặc biệt, Thu Thủy còn khoe ảnh chụp hé lộ một phần diện mạo của con gái khiến nhiều người thích thú.

Diện mạo con gái Thu Thủy - Ảnh: FB

Chia sẻ về khoảnh khắc đón con chào đời, giọng ca “Chiếc ô thời gian” nghẹn ngào: “Cảm giác lần đầu gặp con yêu mẹ lâng lâng, vỡ òa trong hạnh phúc. Giây phút da kề da với con có lẽ là thời khắc thiêng liêng nhất mà mẹ không thể quên được. Cảm xúc dâng tràn, giống như cả thế giới đang nằm gọn trong lồng ngực mẹ vậy”.

Cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến Thu Thủy - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận chúc mừng vợ chồng Thu Thủy: “Chúc mừng chị và gia đình! Mong bình an và hạnh phúc luôn ở bên gia đình”, “Trộm vía bé yêu quá, chúc mừng anh chị”, “Chúc mừng chị yêu mẹ tròn con vuông”, “Chị Thủy và Lana khỏe mạnh là vui rồi. Mừng lây với chị”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thuy-ha-sinh-con-gai-cho-chong-tre-tiet-lo-luon-dien-mao-cua-tieu-cong-chua-380970.html