Đàm Thu Trang chính thức hạ sinh con gái đầu lòng, sao Việt nô nức chúc mừng

Hậu trường 09/08/2020 13:47

Thông tin Đàm Thu Trang vừa hạ sinh công chúa đầu lòng cho Cường Đô la khiến nhiều sao Việt và người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Sau thời gian dài trông đợi, sáng nay (9/8), Đàm Thu Trang đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã Cường Đô la.

Trên trang Facebook cá nhân, chàng doanh nhân phố núi không giấu được niềm hạnh phúc khi đăng tải khoảnh khắc cùng con trai Subeo ngắm nhìn thiên thần nhỏ mới chào đời. Bên cạnh đó, Cường Đô la cũng tiết lộ tên thân mật của con gái: “Hello Suchin. 9/8/2020”.

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Cường Đô la hạnh phúc thông báo con gái vừa chào đời - Ảnh: FB

Ngay lập tức, rất nhiều sao Việt như Nguyễn Hồng Thuận, Xuân Lan, Lệ Quyên… cũng như người hâm mộ đã liên tục gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang: “Chúc mừng hai em”, “Chúc mừng gia đình anh”, “Ôi, vậy là công chúa nhỏ đã chào đời”, “Tên của em đáng yêu quá, chúc mừng anh chị”, “Gia đình hạnh phúc, chúc mừng anh”, “Gia đình anh Cường đã có thêm thành viên mới”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Hiện tại, những thông tin cũng như hình ảnh về con đầu lòng của Đàm Thu Trang và Cường Đô la vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Chính vì vậy mà không ít khán giả vô cùng tò mò về diện mạo của em bé.

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Gia đình nhỏ nay đã có thêm tiếng cười - Ảnh: FB

Trước đó, để đón thành viên mới của gia đình, Cường Đô la đã không tiếc tiền tậu biệt thự mới. Ngoài ra, nam doanh nhân còn tuyên bố rời khỏi hội siêu xe mà mình đã theo đuổi suốt 10 năm qua. Theo đó, ông xã Đàm Thu Trang muốn tập trung và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hành động này của anh nhận được sự ủng hộ và khen ngợi hết lời từ bạn bè cũng như cư dân mạng.

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Từ sau khi Đàm Thu Trang công khai việc mang thai con đầu lòng, nhất cử nhất động của vợ chồng Cường Đô la đều được công chúng quan tâm đặc biệt.

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