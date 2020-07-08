Hé lộ giới tính con đầu lòng của Đàm Thu Trang, hóa ra Cường Đô la đã ẩn ý trước đó

Từ sau khi Đàm Thu Trang công khai việc mang thai con đầu lòng, nhất cử nhất động của vợ chồng Cường Đô la đều được công chúng quan tâm đặc biệt.

Cách đây không lâu, Đàm Thu Trang và Cường Đô la chính thức xác nhận “tin vui” sau gần 1 năm kết hôn. Ngay sau đó, bạn bè và người hâm mộ đã gửi hàng loạt lời chúc mừng đến cặp đôi. Cường Đô la cũng không giấu được sự mong chờ của mình trên trang cá nhân.

Con của Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang là nhóc tỳ thu hút sự chú ý nhất của công chúng - Ảnh: FB

Hiện tại, con đầu lòng của vợ chồng Đàm Thu Trang đang nhận được sự quan tâm không kém Subeo. Nhiều người gọi nhóc tỳ nhà Cường Đô la là “em bé vàng trong làng đầu thai” vì bố mẹ đều là người nổi tiếng và giàu có.

Mới đây, một nguồn tin bất ngờ tiết lộ giới tính của em bé trong bụng Đàm Thu Trang là một bé gái. Cách đây vài tháng, Cường Đô la cũng từng ẩn ý về điều này trên mạng xã hội.

Cụ thể, dưới một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân phố núi đã đăng ảnh với một bé trai và gọi là “con rể”. Thời điểm đó, Đàm Thu Trang vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc mang thai.

Dòng bình luận gây chú ý của Cường Đô la - Ảnh: FB

Vừa qua, Cường Đô la cũng đã tuyên bố rút khỏi hội chơi siêu xe mà bản thân đã gắn bó suốt 10 năm qua để tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ. Quyết định này của nam doanh nhân khiến nhiều người tiếc nuối nhưng vẫn ủng hộ hết lòng cho ông bố bỉm sữa.

Hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong chờ ngày thiên thần nhỏ của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang chào đời.

Con sắp chào đời, Cường Đô la bất ngờ viết tâm thư tuyên bố từ bỏ điều gắn bó suốt 10 năm Nhiều người cho rằng ông xã Đàm Thu Trang - Cường Đô la từ bỏ thú chơi siêu xe là để dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-gioi-tinh-con-dau-long-cua-dam-thu-trang-hoa-ra-cuong-do-la-da-an-y-truoc-do-367468.html