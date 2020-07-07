Con sắp chào đời, Cường Đô la bất ngờ viết tâm thư tuyên bố từ bỏ điều gắn bó suốt 10 năm

Hậu trường 07/07/2020 14:23

Nhiều người cho rằng ông xã Đàm Thu Trang - Cường Đô la từ bỏ thú chơi siêu xe là để dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ.

Nhắc đến Cường Đô la, người ta không thể không kể đến bộ sưu tập siêu xe cực khủng của anh chàng. Cách đây không lâu, cư dân mạng còn được dịp xuýt xoa, trầm trồ khi chứng kiến gara xe siêu hoành tráng tại biệt thự mới tậu của vợ chồng Đàm Thu Trang.

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Gara xe chẳng khác gì showroom của vợ chồng doanh nhân phố núi - Ảnh: FB

Tuy nhiên, mới đây, Cường Đô la bất ngờ tuyên bố sẽ rời khỏi hội siêu xe mà mình đã theo đuổi suốt 10 năm qua.

Trên trang Facebook cá nhân, chàng doanh nhân phố núi chia sẻ: “Cường xin nói lời tạm biệt đến ‘Hành trình siêu xe’, là nơi luôn để lại những kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây tràn đầy niềm vui".

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Ông xã Đàm Thu Trang viết tâm thư dài để nói lời tạm biệt với hội chơi siêu xe sau 10 năm gắn bó – Ảnh: FB

Tiết lộ về lý do từ bỏ niềm đam mê kéo dài suốt 10 năm qua, ông xã Đàm Thu Trang cho biết: “Niềm đam mê xe thì luôn còn đó, nhưng Cường đang có những mục tiêu đặc biệt khác cần phải tập trung hơn. Hy vọng, các bạn trẻ, những người có cơ hội sẽ vẫn tiếp tục tạo ra những hành trình đáng nhớ…”.

Đi kèm với bức tâm thư, Cường Đô la còn đăng tải hình ảnh một chiếc ghế trẻ em được gắn trong siêu xe. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng việc từ bỏ hội chơi xe của Cường Đô la có liên quan đến gia đình. Có vẻ như nam doanh nhân đang muốn tập trung thời gian chăm sóc cho thiên thần nhỏ sắp chào đời.

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Bức ảnh đi kèm với bài đăng - Ảnh: FB

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Dù không nói cụ thể nhưng nhiều người cho rằng, Cường Đô La bất ngờ đưa ra quyết định này là để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè không khỏi tiếc nuối trước quyết định này của Cường Đô la nhưng vẫn bày tỏ sự ủng hộ đến anh: “Hiểu luôn! Chúc mừng ông bố trẻ”, “Chúc anh chị những điều tốt đẹp nhất đến với đại gia đình”, “Like lớn cho anh, ông bố bỉm sữa”…

Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang ông xã Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang

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