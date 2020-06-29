Bụng bầu to vượt mặt, vợ Cường Đô la khoe nhan sắc đẹp hút mắt, sao Việt khen nức nở

Sau khi công khai chuyện bầu bí, Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bầu bí lên trang cá nhân.
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Mới đây, Đàm Thu Trang thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh bầu mới nhất lên trang cá nhân. Trong ảnh, vợ Cường Đô la diện đầm trắng nhẹ nhàng, khoe bụng bầu nhô cao. Dễ dàng nhận ra vóc dáng của chân dài Lạng Sơn thay đổi nhiều. Dù vậy, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Cô nhận được vô số lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp. Diệp Lâm Anh xuýt xoa: "Mẹ Trang đẹp". BTV Quang Minh khen ngợi: "Hết sảy, chúc mừng em nhé". Ca sĩ Hải Yến chúc mừng: "An nhiên và hạnh phúc, chúc mừng em và gia đình nhé".
Trước đó tối 23/6, Đàm Thu Trang chính thức xác nhận chuyện đang mang thai con đầu lòng với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Cô đăng tải bức ảnh bụng bầu vượt mặt và tính tứ bên ông xã thay cho lời thông báo. Nhìn vào ảnh này, nhiều người đoán rằng chân dài họ Đàm đang ở giai đoạn cuối thai kỳ. Không bao lâu nữa, cặp đôi sẽ đón con đầu lòng.
Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn vào cuối tháng 7/2019. Sau hàng loạt scandal tình ái với những chân dài đình đám trong showbiz Việt, "đại gia phố núi" nhận được sự chúc phúc của mọi người khi tìm được hạnh phúc mới. Từ khi lấy vợ, chàng doanh nhân họ Nguyễn luôn chứng tỏ mình là người chồng tốt, hết lòng yêu thương và cưng chiều vợ. Bên cạnh đó, anh cũng luôn làm tròn trách nhiệm với con trai riêng - bé Subeo.