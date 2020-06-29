Bụng bầu to vượt mặt, vợ Cường Đô la khoe nhan sắc đẹp hút mắt, sao Việt khen nức nở

Mới đây, Đàm Thu Trang thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh bầu mới nhất lên trang cá nhân. Trong ảnh, vợ Cường Đô la diện đầm trắng nhẹ nhàng, khoe bụng bầu nhô cao. Dễ dàng nhận ra vóc dáng của chân dài Lạng Sơn thay đổi nhiều. Dù vậy, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.

Hình ảnh mới nhất vừa được Đàm Thu Trang đăng tải - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Cô nhận được vô số lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp. Diệp Lâm Anh xuýt xoa: "Mẹ Trang đẹp". BTV Quang Minh khen ngợi: "Hết sảy, chúc mừng em nhé". Ca sĩ Hải Yến chúc mừng: "An nhiên và hạnh phúc, chúc mừng em và gia đình nhé".