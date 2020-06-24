Nhìn khối tài sản khủng của vợ chồng Cường Đô la, nhóc tỳ sắp chào đời được gọi là 'em bé vàng trong làng đầu thai'

Hậu trường 24/06/2020 10:35

Nhóc tỳ nhà Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức nhập hội những cậu ấm – cô chiêu tương lai của showbiz Việt.

Tối qua (23/6), Đàm Thu Trang chính thức xác nhận việc mang thai con đầu lòng với Cường Đô la ngay trên trang cá nhân. Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bạn bè và người hâm mộ cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng doanh nhân phố núi.

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Đàm Thu Trang khoe ảnh bụng bầu lớn trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: FB

Dù chưa chào đời nhưng thiên thần nhỏ nhà Cường Đô la đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Nhiều người cho rằng, con đầu lòng của cặp đôi đã ngậm sẵn thìa vàng từ trong bụng mẹ bởi gia thế và độ nổi tiếng của Cường Đô la - Đàm Thu Trang là không thể xem thường.

Theo đó, Cường Đô la là doanh nhân nổi tiếng quản lý nhiều công ty riêng cùng bộ sưu tập siêu xe bạc tỷ. Anh là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan – chủ sở hữu khối tài sản lên đến 12.400 tỷ đồng với công ty Quốc Cường Gia Lai.

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Cường Đô la sở hữu nhiều siêu xe bạc tỷ - Ảnh: Internet

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Những chiếc đồng hồ lên đến vài tỷ của doanh nhân phố núi - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Đàm Thu Trang được biết đến với tư cách là một người mẫu có tiếng trong showbiz Việt. Cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt được một số thành tích như: Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010...

Không chỉ nổi tiếng, người đẹp còn rất giỏi kinh doanh khi đang sở hữu một nhà hàng ăn uống lớn ngay giữa trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, Cường Đô la - Đàm Thu Trang còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

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Đàm Thu Trang cũng sở hữu nhiều tài sản giá trị không kém ông xã đại gia - Ảnh: Internet
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Gara xe trong biệt thự mới của vợ chồng chàng doanh nhân - Ảnh: FB
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Biệt thự mới xây của vợ chồng Cường Đô la - Ảnh: FB

Mới đây, để chào đón con đầu lòng chào đời, Cường Đô la và Đàm Thu Trang còn tậu hẳn một căn biệt thự siêu hoành tráng với số tiền mà nghe xong chỉ muốn “té xỉu”.

Chỉ mới liệt kê “sương sương” tài sản của vợ chồng "đại gia phố núi", đủ để thấy nhóc tỳ nhà Cường Đô la xứng đáng là "em bé vàng trong làng đầu thai".

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