Hậu tin đồn mang thai, Đàm Thu Trang đăng ảnh mới nhưng sao lại giống Hà Hồ ở chi tiết này đến vậy

Bà xã Cường Đô la – người mẫu Đàm Thu Trang để lộ vóc dáng tăng cân thấy rõ khiến nghi vấn mang thai một lần nữa rộ lên.
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Từ sau khi kết hôn, Cường Đô la và Đàm Thu Trang không ít lần vướng tin đồn có “tin vui”. Tuy nhiên, cặp đôi luôn giữ im lặng trước những đồn đoán này.
Khoảng vài tháng trở lại đây, tin đồn Đàm Thu Trang mang thai con đầu lòng liên tục rộ lên. Theo đó, nữ người mẫu liên tiếp bị dân mạng phát hiện dấu hiệu mang thai khi ngày càng “phát tướng”, gương mặt cũng tròn trịa hơn trước. Thậm chí, cách đây không lâu, trong chuyến du lịch cùng ông xã Cường Đô la, Đàm Thu Trang còn để lộ vòng 2 nhô cao thấy rõ.
Mới đây, Đàm Thu Trang vừa cập nhật hình ảnh mới lên trang cá nhân. Dù chỉ là những hình ảnh chụp từ phía sau nhưng vẫn dễ nhận thấy bà xã Cường Đô la tăng cân khá nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người còn chỉ ra điểm chung của Đàm Thu Trang và Hồ Ngọc Hà chính là thường xuyên diện đồ rộng thùng thình để che vóc dáng.
Hiện tại, cư dân mạng đang vô cùng mong chờ Cường Đô la và Đàm Thu Trang lên tiếng xác nhận "tin vui".