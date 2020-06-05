Cường Đô la khoe ảnh bảnh bao nhưng dân mạng chỉ chú ý vào bình luận cực phũ của bà xã Đàm Thu Trang

Những câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô La bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới của bản thân đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Đố cả nhà Cường đang ở đâu nè?”.

Hình ảnh mới nhất của Cường Đô la - Ảnh: FB

Ngay lập tức, khoảnh khắc đầy bảnh bao này của chàng doanh nhân phố núi khiến cư dân mạng chú ý vì chi tiết đôi chân dài bất thường.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận trêu ông xã Đàm Thu Trang: “Đề nghị anh Cường chụp ảnh không cần dùng app nhé”, “Dùng app gì mà cao quá vậy bạn”, “Anh mình như cao mét tám ấy”, “Hình này nhìn chân anh dài thế”, “Ôi trời, cái chân cái chân kìa”…

Ngay sau đó, Cường Đô La thẳng thắn thừa nhận người chụp cho anh đã dùng phần mềm chỉnh ảnh hơi lố: “Không biết bạn chụp dùng app gì nhưng chân có vẻ dài thật”.

Cường Đô la cũng phải thừa nhận đôi chân 'hơi giả' - Ảnh: FB

Trái ngược với phản ứng thích thú của người hâm mộ, Đàm Thu Trang chỉ để lại dòng bình luận vỏn vẹn 2 chữ: “Kệ chồng”, đồng thời khẳng định cô không chụp hình cho ông xã. Thái độ cực phũ của nữ người mẫu khiến cư dân mạng phải bật cười.

Bình luận cực phũ của Đàm Thu Trang - Ảnh: FB

Cường Đô la ngày càng điển trai, phong độ - Ảnh: FB

Từ khi kết hôn với Đàm Thu Trang, Cường Đô la được nhận xét thăng hạng nhan sắc đáng kể. Anh thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài phong độ và bảnh bao hơn sau khi tăng cân. Không ít lần, cư dân mạng phải ngạc nhiên trước màn “lột xác” về ngoại hình của Cường Đô la và dành nhiều lời khen cho việc chăm chồng quá “mát tay” của Đàm Thu Trang.

Bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chưa từng công bố trong lễ ăn hỏi năm xưa Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đầy hạnh phúc trong lễ ăn hỏi với ông xã Cường Đô la.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-do-la-khoe-anh-banh-bao-nhung-dan-mang-chi-chu-y-vao-binh-luan-cuc-phu-cua-ba-xa-dam-thu-trang-360944.html