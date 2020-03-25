Rủ Cường Đô la đi ‘trốn dịch’, Đàm Thu Trang khiến dân mạng cười bò vì rất chăm đăng ảnh ‘dìm hàng’ ông xã

Hậu trường 25/03/2020 16:41

Trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Đàm Thu Trang liên tục cập nhật hình ảnh trong chuyến du lịch của vợ chồng cô đến người hâm mộ.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang vô cùng căng thẳng, Cường Đô laĐàm Thu Trang quyết định cùng nhau đi nghỉ dưỡng để tránh dịch. Trước đó, đại gia phố núi đã quyên góp 1 tỷ đồng để chống dịch.

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Vợ chồng doanh nhân phố núi tạm xa Sài Gòn để đi nghỉ dưỡng – Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Đàm Thu Trang liên tục cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ. Đáng chú ý là những khoảnh khắc “dìm hàng” ông xã của Đàm Thu Trang.

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Căn phòng rộng rãi, thoáng mát trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp của vợ chồng Đàm Thu Trang – Ảnh: FB

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Một hình ảnh rất khác của Cường Đô la dưới ống kính của bà xã – Ảnh: FB

Trái ngược với những bộ quần áo bảnh bao thường ngày, chàng doanh nhân phố núi chẳng ngại cởi trần, mặc quần short để chạy bộ dọc bờ biển. Sau khi thấm mệt, Cường Đô la còn thoải mái nằm dài trên bãi cát thư giãn. Những khoảnh khắc này đều được Đàm Thu Trang nhanh tay chụp lại để làm kỷ niệm.

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Đăng ảnh ‘dìm hàng’ ông xã, Đàm Thu Trang không quên kèm chú thích hài hước: ‘Anh đang quá mệt rồi mấy đứa’ – Ảnh: FB

Nhiều người nhận xét từ khi lấy vợ, vóc dáng của Cường Đô la ngày càng phong độ hơn, không còn gầy gò như trước. Cũng vì điều này mà chân dài Đàm Thu Trang liên tục được khen “chăm chồng mát tay”.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú và càng thêm ngưỡng mộ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cặp đôi.

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Đến lượt Cường Đô la bị giả mạo tài khoản mạng xã hội. Nam doanh nhân vô cùng bức xúc và kêu gọi mọi người report giúp.

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