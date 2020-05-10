Bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chưa từng công bố trong lễ ăn hỏi năm xưa

Hậu trường 10/05/2020 11:12

Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đầy hạnh phúc trong lễ ăn hỏi với ông xã Cường Đô la.

Tháng 1/2019, lễ ăn hỏi của người mẫu Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La được tổ chức bí mật tại Lạng Sơn. Đám hỏi chỉ có sự tham gia của gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết. Chính vì vậy, những hình ảnh trong ngày trọng đại của cặp đôi vô cùng ít ỏi.

Tuy nhiên, mới đây trên trang Facebook cá nhân, bà xã Cường Đô la bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trong lễ ăn hỏi năm xưa kèm dòng trạng thái hài hước: “Ngày bị chồng bắt về”.

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Sau hơn một năm về chung một nhà, Đàm Thu Trang đã chịu chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong đám hỏi năm xưa cùng Cường Đô la –  Ảnh: FB

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Đàm Thu Trang xinh đẹp trong tà áo dài trắng - Ảnh: Internet

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Cường Đô la ân cần nắm tay bà xã - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải, nữ người mẫu diện áo dài trắng giản dị và tinh khôi, e ấp ngồi trong phòng chờ đợi ông xã. Khoảnh khắc Cường Đô la dịu dàng nắm tay Đàm Thu Trang bước xuống cầu thang cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú: “Dễ thương quá chị ạ”, “Dịu dàng quá”, “Chị lúc nào cũng đẹp”, “Thu Trang gặp được ông chồng quá diễm phúc”…

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Sau hơn 1 năm kết hôn, cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới yêu - Ảnh: FB

Hiện tại, Cường Đô la - Đàm Thu Trang đang có cuộc hôn nhân đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Trong khi đó, người hâm mộ không ngừng mong chờ tin vui từ cặp đôi. Khoảng thời gian gần đây, Đàm Thu Trang liên tục vướng tin đồn mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, vợ chồng nữ người mẫu chỉ giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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