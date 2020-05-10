Bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chưa từng công bố trong lễ ăn hỏi năm xưa

Tháng 1/2019, lễ ăn hỏi của người mẫu Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La được tổ chức bí mật tại Lạng Sơn. Đám hỏi chỉ có sự tham gia của gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết. Chính vì vậy, những hình ảnh trong ngày trọng đại của cặp đôi vô cùng ít ỏi.

Tuy nhiên, mới đây trên trang Facebook cá nhân, bà xã Cường Đô la bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trong lễ ăn hỏi năm xưa kèm dòng trạng thái hài hước: “Ngày bị chồng bắt về”.