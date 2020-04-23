Khoe ảnh cưới còn giấu kỹ, Đàm Thu Trang nói về điểm chung lớn nhất với Cường Đô la sau 1 năm cưới

Sau 1 năm kết hôn, Đàm Thu Trang chia sẻ những hình ảnh chưa từng được hé lộ trong bộ ảnh cưới trắng đen với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.
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Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang vừa đăng tải một vài hình ảnh trong bộ ảnh cưới trắng đen với ông xã Cường Đô la được chụp vào năm 2019. Cô còn hài hước nói về điểm chung lớn nhất của hai vợ chồng sau 1 năm kết hôn là tăng cân. Cô viết: "Ôi. Cái hồi mà tự tin chụp góc nghiêng vì 2 cái mặt không có bị dính nọng nè. Giờ thì hết dám chụp rồi".
Sau 1 năm tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", cả Cường Đô la và Đàm Thu Trang đều tăng cân thấy rõ. Ở phần bình luận, nam doanh nhân họ Nguyễn cũng đồng tình với vợ: "Từ V-line hô biến phát thành O-line luôn. Lấy vợ xong giờ mặt toàn nọng". Có lẽ cũng vì tăng cân mà sau khi kết hôn, chân dài Lạng Sơn liên tục vướng tin đồn bầu bí. Tuy nhiên, cô đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.
Dưới bài viết, mọi người chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi và dành lời khen cho bộ ảnh cưới trắng đen. Thời điểm tổ chức hôn lễ, cặp đôi chỉ đăng tải một vài bức trong bộ ảnh cưới này.
Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào giữa năm 2019. Cuộc sống viên mãn của cặp đôi sau khi "về chung nhà" được mọi người ngưỡng mộ. Công chúng hi vọng cả hai sẽ sớm chào đón thành viên mới.