Khoe ảnh cưới còn giấu kỹ, Đàm Thu Trang nói về điểm chung lớn nhất với Cường Đô la sau 1 năm cưới

Hậu trường 23/04/2020 09:57

Sau 1 năm kết hôn, Đàm Thu Trang chia sẻ những hình ảnh chưa từng được hé lộ trong bộ ảnh cưới trắng đen với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang vừa đăng tải một vài hình ảnh trong bộ ảnh cưới trắng đen với ông xã Cường Đô la được chụp vào năm 2019. Cô còn hài hước nói về điểm chung lớn nhất của hai vợ chồng sau 1 năm kết hôn là tăng cân. Cô viết: "Ôi. Cái hồi mà tự tin chụp góc nghiêng vì 2 cái mặt không có bị dính nọng nè. Giờ thì hết dám chụp rồi".

cuong do la va dam thu trang
Đàm Thu Trang ôn lại kỷ niệm ngày chưa tăng cân qua loạt ảnh cưới - Ảnh: FB

cuong do la va dam thu trang 1

cuong do la va dam thu trang 2
Mọi người ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi khi ngắm những hình ảnh này - Ảnh: FB

Sau 1 năm tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", cả Cường Đô la và Đàm Thu Trang đều tăng cân thấy rõ. Ở phần bình luận, nam doanh nhân họ Nguyễn cũng đồng tình với vợ: "Từ V-line hô biến phát thành O-line luôn. Lấy vợ xong giờ mặt toàn nọng". Có lẽ cũng vì tăng cân mà sau khi kết hôn, chân dài Lạng Sơn liên tục vướng tin đồn bầu bí. Tuy nhiên, cô đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Dưới bài viết, mọi người chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi và dành lời khen cho bộ ảnh cưới trắng đen. Thời điểm tổ chức hôn lễ, cặp đôi chỉ đăng tải một vài bức trong bộ ảnh cưới này.

cuong do la va dam thu trang 4
Cuộc sống đời thường bình yên và hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: FB
cuong do la va dam thu trang 5
Đàm Thu Trang rất thân thiết với bé Subeo - Ảnh: FB

Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào giữa năm 2019. Cuộc sống viên mãn của cặp đôi sau khi "về chung nhà" được mọi người ngưỡng mộ. Công chúng hi vọng cả hai sẽ sớm chào đón thành viên mới.

Cường Đô la lần đầu khoe 'ngôi nhà hạnh phúc', nhìn bên ngoài thôi cũng đủ gây choáng

Cường Đô la lần đầu khoe 'ngôi nhà hạnh phúc', nhìn bên ngoài thôi cũng đủ gây choáng

Độ giàu có của 'đại gia phố núi' Cường Đô la khiến nhiều người phải trầm trồ. Nam doanh nhân vừa khoe căn biệt thự hoành tráng đang hoàn thiện của hai vợ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô la Cường Đô la và Đàm Thu Trang vợ Cường Đô la

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 2 giờ 29 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu