Khoe ảnh cưới còn giấu kỹ, Đàm Thu Trang nói về điểm chung lớn nhất với Cường Đô la sau 1 năm cưới

Sau 1 năm kết hôn, Đàm Thu Trang chia sẻ những hình ảnh chưa từng được hé lộ trong bộ ảnh cưới trắng đen với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang vừa đăng tải một vài hình ảnh trong bộ ảnh cưới trắng đen với ông xã Cường Đô la được chụp vào năm 2019. Cô còn hài hước nói về điểm chung lớn nhất của hai vợ chồng sau 1 năm kết hôn là tăng cân. Cô viết: "Ôi. Cái hồi mà tự tin chụp góc nghiêng vì 2 cái mặt không có bị dính nọng nè. Giờ thì hết dám chụp rồi".

Đàm Thu Trang ôn lại kỷ niệm ngày chưa tăng cân qua loạt ảnh cưới - Ảnh: FB

Mọi người ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi khi ngắm những hình ảnh này - Ảnh: FB

Sau 1 năm tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", cả Cường Đô la và Đàm Thu Trang đều tăng cân thấy rõ. Ở phần bình luận, nam doanh nhân họ Nguyễn cũng đồng tình với vợ: "Từ V-line hô biến phát thành O-line luôn. Lấy vợ xong giờ mặt toàn nọng". Có lẽ cũng vì tăng cân mà sau khi kết hôn, chân dài Lạng Sơn liên tục vướng tin đồn bầu bí. Tuy nhiên, cô đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Dưới bài viết, mọi người chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi và dành lời khen cho bộ ảnh cưới trắng đen. Thời điểm tổ chức hôn lễ, cặp đôi chỉ đăng tải một vài bức trong bộ ảnh cưới này.



Cuộc sống đời thường bình yên và hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang rất thân thiết với bé Subeo - Ảnh: FB

Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào giữa năm 2019. Cuộc sống viên mãn của cặp đôi sau khi "về chung nhà" được mọi người ngưỡng mộ. Công chúng hi vọng cả hai sẽ sớm chào đón thành viên mới.

Cường Đô la lần đầu khoe 'ngôi nhà hạnh phúc', nhìn bên ngoài thôi cũng đủ gây choáng Độ giàu có của 'đại gia phố núi' Cường Đô la khiến nhiều người phải trầm trồ. Nam doanh nhân vừa khoe căn biệt thự hoành tráng đang hoàn thiện của hai vợ chồng.

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