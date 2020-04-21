Cường Đô la lần đầu khoe 'ngôi nhà hạnh phúc', nhìn bên ngoài thôi cũng đủ gây choáng

Độ giàu có của 'đại gia phố núi' Cường Đô la khiến nhiều người phải trầm trồ. Nam doanh nhân vừa khoe căn biệt thự hoành tráng đang hoàn thiện của hai vợ chồng.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hào hứng khoe tổ ấm mới của mình và bà xã Đàm Thu Trang đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là lần đầu Cường Đô la công khai biệt thự hoành tráng để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Chàng doanh nhân họ Nguyễn chú thích: "Loading 99,99% full house". Anh hào hứng tag tên bà xã Đàm Thu Trang vào bài viết.

Căn biệt thự của vợ chồng 'đại gia phố núi' toát lên vẻ sang trọng, bề thế khi nhìn từ bên ngoài - Ảnh: FB

Được biết, sau khi biệt thự hoàn thiện, vợ chồng Cường Đô la sẽ dọn về đây tận hưởng cuộc sống hạnh phúc - Ảnh: FB

Hình ảnh chỉ hé lộ một phần bên ngoài nhưng cũng đủ khiến mọi người trầm trồ bởi độ hoành tráng. Có thể thấy, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã tốn rất nhiều tâm huyết và tiền bạc để xây dựng "ngôi nhà hạnh phúc" của mình.

Hình ảnh về căn biệt thự mới của vợ chồng "đại gia phố núi" thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trả lời một người bạn dưới bài viết, Cường Đô la cho biết sẽ mời mọi người đến ăn tân gia khi hết dịch.



Ở tuổi U40, doanh nhân Quốc Cường sở hữu khối tài sản lớn - Ảnh: FB

Cường Đô la kết hôn vào giữa năm 2019 với chân dài Đàm Thu Trang. 1 năm sau đám cưới, cặp đôi vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch khắp nơi. Thời gian qua, chân dài Lạng Sơn nhiều lần vướng nghi án mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, cô luôn khéo léo phủ nhận chuyện này.

Khoe ảnh Subeo lớn phổng phao nhưng Cường Đô la lại nhận bình luận "dở khóc dở cười" Đăng ảnh chụp cùng con trai Subeo 4 năm trước và bây giờ, Cường Đô La thể hiện sự tự hào khi cậu bé ngày càng lớn lên rất nhiều nhưng bố thì vẫn "nhỏ bé" như xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-do-la-lan-dau-khoe-ngoi-nha-hanh-phuc-nhin-ben-ngoai-thoi-cung-du-gay-choang-357125.html