Cường Đô la khoe ảnh Đàm Thu Trang bụng tròn xoe, bạn bè thi nhau chúc mừng 'bầu rồi kìa'

Hậu trường 27/03/2020 15:26

Dựa vào hình ảnh vừa được Cường Đô la đăng tải, người hâm mộ càng có cơ sở khẳng định Đàm Thu Trang đang mang thai con đầu lòng.

Từ ngày "về chung nhà", Cường Đô la và Đàm Thu Trang không ít lần vướng nghi án sắp chào đón con đầu lòng. Tuy nhiên, cặp đôi chưa một lần xác nhận. Ít phút trước, "đại gia phố núi" tiếp tục có động thái khiến dân mạng hoài nghi Đàm Thu Trang đang mang thai.

Cụ thể, trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải bức ảnh bên bà xã Đàm Thu Trang trong mùa dịch. Anh khuyên mọi người hạn chế ra đường để giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan.

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Vòng 2 nhô cao của Đàm Thu Trang ngầm khẳng định cô đang mang thai con đầu lòng - Ảnh: FB

Anh nhắn nhủ: "Cả nhà ơi, tình hình dịch bệnh Covid-19 đến nay cũng đã hơn 2 tháng rồi. Tất cả mọi người, các cơ quan ban ngành, các y bác sĩ... cũng như các tình nguyện viên đang gồng mình chống dịch cũng đã và đang rất mệt rồi. Nên 15 ngày tới đây, mong cả nhà cùng chung tay với xã hội hạn chế ra đường cũng như tụ tập... để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh và lấy lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể nhé". Được biết, vợ chồng Cường Đô la đã sắp xếp làm việc online hơn 1 tuần nay để đảm bảo an toàn.

Thế nhưng, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Đàm Thu Trang bởi vòng 2 lùm lùm của cô nàng. Dựa vào chi tiết này, nhiều người tin rằng người đẹp Lạng Sơn đang có tin vui.

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Mọi người gửi vô số lời chúc mừng cặp đôi - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Bạn bè và người hâm mộ để lại vô số lời chúc mừng dưới bài viết.

"Em lại sắp có thêm một idol nhí của vợ chồng Cường Trang rồi, cái bụng tròn xinh", "Cô dâu mới thấy nhú nhú bụng rồi kìa anh, chúc mừng gia đình mình nhé", "Chúc mừng anh sắp có thêm thành viên mới", "Bầu rồi kìa"...

Rủ Cường Đô la đi ‘trốn dịch’, Đàm Thu Trang khiến dân mạng cười bò vì rất chăm đăng ảnh ‘dìm hàng’ ông xã

Rủ Cường Đô la đi ‘trốn dịch’, Đàm Thu Trang khiến dân mạng cười bò vì rất chăm đăng ảnh ‘dìm hàng’ ông xã

Trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Đàm Thu Trang liên tục cập nhật hình ảnh trong chuyến du lịch của vợ chồng cô đến người hâm mộ.

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