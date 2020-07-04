Vợ Cường Đô la khiến dân tình 'bỏng mắt' khi diện bikini bé xíu, khoe bụng bầu to đùng

Dù chỉ là một bức ảnh chụp từ xa, nhưng Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la vẫn nhận được vô số lời khen "có cánh" từ bạn bè và cộng đồng mạng vì độ táo bạo.
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Hôn nhân của Cường Đô la chưa bao giờ khiến công chúng thôi chú ý. Từ sau khi xác nhận tin vui bầu bí, cuộc sống của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và bà xã Đàm Thu Trang lại càng được mọi người quan tâm nhiều hơn. Từng cố gắng giấu chuyện mang bầu nhưng kể từ khi công khai bức ảnh vòng 2 nhô cao bên chồng đại gia, vợ Cường Đô la lại rất chăm đăng ảnh lên trang cá nhân. Cô không ngại cập nhật những hình ảnh gợi cảm nhất trong thai kỳ.
Mới đây, người đẹp Lạng Sơn vừa đăng tải bức ảnh diện bikini gợi cảm. Dù được chụp từ khá xa, nhưng mọi người vẫn thấy được vẻ nóng bỏng cùng vòng 2 nhô cao của bà xã Cường Đô la. Đây là lần đầu Đàm Thu Trang khoe bụng bầu với bikini gợi cảm đến vậy. Nhìn vào những hình ảnh được vợ chồng "Đại gia phố núi" công khai, mọi người đoán cô đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.
Trừ vòng 2 nhô cao, có thể thấy Đàm Thu Trang không bị tăng cân quá nhiều trong thai kỳ. Dưới bài viết, cô nhận được nhiều lời ngợi khen từ bạn bè và dân mạng: "Cảnh và mẹ bầu đều đẹp", "Bầu đẹp quá em nè", "Em chúc cho 2 mẹ con sớm được gặp nhau chị nha", "Bầu siêu dễ thương chị ơi"... Bên cạnh những lời khen, một người quen nhắc nhở: "Chỗ đứng hơi nguy hiểm đấy mẹ bầu ơi cẩn thận nào". Ngay lập tức cô trấn an: "Rất an toàn nhé".