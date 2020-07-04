Vợ Cường Đô la khiến dân tình 'bỏng mắt' khi diện bikini bé xíu, khoe bụng bầu to đùng

Hậu trường 04/07/2020 10:05

Dù chỉ là một bức ảnh chụp từ xa, nhưng Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la vẫn nhận được vô số lời khen "có cánh" từ bạn bè và cộng đồng mạng vì độ táo bạo.

Hôn nhân của Cường Đô la chưa bao giờ khiến công chúng thôi chú ý. Từ sau khi xác nhận tin vui bầu bí, cuộc sống của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và bà xã Đàm Thu Trang lại càng được mọi người quan tâm nhiều hơn. Từng cố gắng giấu chuyện mang bầu nhưng kể từ khi công khai bức ảnh vòng 2 nhô cao bên chồng đại gia, vợ Cường Đô la lại rất chăm đăng ảnh lên trang cá nhân. Cô không ngại cập nhật những hình ảnh gợi cảm nhất trong thai kỳ.

vo cuong do la
Không cần lên tiếng, vợ chồng Cường Đô la tung khoảnh khắc tình tứ xác nhận chuyện bầu bí - Ảnh: FB
vo cuong do la 1
Nhan sắc xinh đẹp của Đàm Thu Trang khiến bao người xuýt xoa - Ảnh: FB

Mới đây, người đẹp Lạng Sơn vừa đăng tải bức ảnh diện bikini gợi cảm. Dù được chụp từ khá xa, nhưng mọi người vẫn thấy được vẻ nóng bỏng cùng vòng 2 nhô cao của bà xã Cường Đô la. Đây là lần đầu Đàm Thu Trang khoe bụng bầu với bikini gợi cảm đến vậy. Nhìn vào những hình ảnh được vợ chồng "Đại gia phố núi" công khai, mọi người đoán cô đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.

vo cuong do la 2
Bà xã Cường Đô la diện bikini khoe bụng bầu với ảnh chụp từ xa ở góc nghiêng - Ảnh: FB

Trừ vòng 2 nhô cao, có thể thấy Đàm Thu Trang không bị tăng cân quá nhiều trong thai kỳ. Dưới bài viết, cô nhận được nhiều lời ngợi khen từ bạn bè và dân mạng: "Cảnh và mẹ bầu đều đẹp", "Bầu đẹp quá em nè", "Em chúc cho 2 mẹ con sớm được gặp nhau chị nha", "Bầu siêu dễ thương chị ơi"... Bên cạnh những lời khen, một người quen nhắc nhở: "Chỗ đứng hơi nguy hiểm đấy mẹ bầu ơi cẩn thận nào". Ngay lập tức cô trấn an: "Rất an toàn nhé".

Bụng bầu to vượt mặt, vợ Cường Đô la khoe nhan sắc đẹp hút mắt, sao Việt khen nức nở

Bụng bầu to vượt mặt, vợ Cường Đô la khoe nhan sắc đẹp hút mắt, sao Việt khen nức nở

Sau khi công khai chuyện bầu bí, Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bầu bí lên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô la

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026